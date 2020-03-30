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الكهرباء: تعميم خدمة البلوتوث لشحن العدادات مسبقة الدفع الأسبوع المقبل

الإثنين، 30 مارس 2020 12:08 ص
الكهرباء: تعميم خدمة البلوتوث لشحن العدادات مسبقة الدفع الأسبوع المقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
رحمة رمضان

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أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة بصدد تعميم تطبيق "سهل" المجانى من (App Store - Play Store) بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية لشحن العدادات مسبقة الدفع عن طريق خاصية الـ (NFC) بواسطة البلوتوث فى أى وقت ومن أى مكان الأسبوع المقبل.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن كل ما يحتاجه مستخدم العدادات مسبقة الدفع لتفعيل خدمة الـnfc هو التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها لاستبدال كروت الشحن للعدادات مسبقة الدفع بكروت تدعم خاصية الـ NFC من خلال شركة التوزيع ، موضحا أن الكروت الجديدة ستكون متاحة بجميع الشركات بداً من الأسبوع المقبل.

 

جدير بالذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أعلنت عن المنافذ الإلكترونية لسداد فواتير الاستهلاك للتيسير على المواطنين ومراعاة خطة الدولة في اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا" ولتسهيل سداد فواتير الكهرباء وشحن العدادات مسبقة الدفع عن بعد، وفيما يلي منافذ دفع الفواتير وشحن العداد مسبوق الدفع :

 

- طرق سداد فواتيرالكهرباء:

1- الموقع الإلكترونى الخاص بالشركة القابضة مصر (www.eehc.gov.eg) لجميع فواتير شركات التوزيع (استعلام – دفع فواتير).

 

2- هناك 60 ألف مركز تحصيل فواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهي (مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعى)

 

3- 120 ألف نقطة تحصيل فواتير على مستوى الجمهورية لشركة فورى.

4- 12 محفظة بنكية تقبل سداد الفواتير (البنك الأهلي - بنك مصر – بنك الإسكندرية – بنك CIB – بنك Blom – بنك Credit Agricol – بنك أبو ظبي الامارتي – بنك عودة – بنك الإسكان والتعمير – بنك QNB – بنك قناة السويس – بنك NBK) عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول للبنك التابع له من خلال (App Store -  Play Store) 5- مَحافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على

 

(App Store -Play Store) 6-تطبيق My Fawry علي الهاتف المحمول (App Store -Play Store)

 

7- 10 آلاف ماكينة صراف ATM موزعة على مستوى الجمهورية.

8- كما يمكن لسكان القاهرة الواقعين في نطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء استخدام تطبيق المحمول (خدمات الكهرباء الذكية App Store -Play Store  -www.eservices.ncdec.net) لتقديم الخدمات لكافة العملاء وتم نشره على play store بتقديم عدد (3) خدمات وهى (ابلاغ القراءة – استعلام فاتورة – سداد فاتورة).

9- أيضا يمكن لسكان محافظة بورسعيد التابعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء استخدام تطبيق الخدمة (www.digital.gov.eg) على بوابة التحول الرقمي (ابلاغ القراءة – استعلام فاتورة – سداد فاتورة).

 

- بالنسبة لشحن الكروت للعدادات مسبقة الدفع:

1-  مراكز الشحن التابعة لشركات توزيع الكهرباء (أكثر من 1000 مركز شحن)

2-  فوري: 80 ألف نقطة شحن كروت المنتشرة على مستوى الجمهورية

3-  60 ألف نقطة شحن عن طريق منافذ شركات التحصيل الالكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهي (مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي).  


الكهرباء

الطاقة المتجددة

الدفع الالكتروني لفواتير الكهرباء

العدادات مسبوقة الدفع

اليوم السابع بلس

فواتير فاتورة الكهرباء

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