القوى العاملة بالمنوفية: اليوم بدء صرف 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

المنوفية-محمد فتحى

أعلن المستشار العمالى عفيفى محمد عفيفى وكيل وزارة القوى العاملة بمحافظة المنوفية عن بدء صرف المنحة الإستثنائية التى أعلن عنها وزير القوى العاملة وذلك للعمال المسجلين بإدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية ويحملون كارنية الإدارة بواقع 500 جنيه لكل عامل والصرف ببطاقة الرقم القومي بناءً على توجيهات الدكتور محمد محمود سعفان وزير القوى العاملة وبإشراف المستشار العمالى عفيفي محمد عفيفى وكيل الوزارة.

وأكد وكيل وزارة القوى العاملة ،فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه سيتم بدء الصرف ابتداءً من اليوم الإثنين من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

وطالب وكيل وزارة القوى العاملة بمحافظة المنوفية، جميع العمال المسجلين بالإدارة التوجه إلى أقرب مكتب بريد على مستوى الجمهورية ومعهم بطاقة الرقم القومى "سارية" لصرف المنحة المستحقة.

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، قد أعلن عن تحويل ما يقرب من مليون و350 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة والمسجلة بقاعدة بيانات ما قبل الأحداث الجارية بمديرية القوى العاملة بالمحافظة بواقع 500 جنيه لكل عامل، وعلى كل عامل مسجل بقاعدة البيانات ويحمل كارنيه القوى العاملة التوجه لأقرب مكتب بريد وبالبطاقة الشخصية لصرف المبلغ بدءا من يوم الاثنين 30 مارس، فى إطار المساهمة فى رفع العبء عن كاهل العمالة الغير منتظمة وخطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من تداعيات فيروس كورونا.

كما ناشد المحافظ كافة العمالة الغير منتظمة بسرعة تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكترونى للوزارة( www.manpower.gov.eg) وتخصيص رقم 01212201303 لاستقبال استفسارات العمالة غير المنتظمة عن أية بيانات على الواتس آب، جاء ذلك خلال اجتماعه بحضور محمد موسى نائب المحافظ واللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة، ووكيل وزارة القوى العاملة ووكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالمحافظة.

كما وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بحصر الحالات المتضررة نتيجة التحويل من الضمان لتكافل وكرامة وحالات قائمة الإنتظار والحالات المقبولة ولم يصدر لها الفيزا حتى تاريخه، ليتم النظر فى مساعدتها من خلال صندوق الكوارث بالمحافظة .

وعلى جانب آخر، وفى إطار توجيهات محافظ المنوفية بصرف التعويضات اللازمة للمضارين جراء موجة الطقس السيىء التى تعرضت لها البلاد مؤخراً، أكد منير أبو الخير وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأنه تم صرف إعانات فورية لـ8 حالات وفيات من مؤسسة التكافل الإجتماعى والجمعية الشرعية الرئيسية بالقاهرة، وسيتم صرف إعانة إضافية من صندوق الإغاثة لكل حالة وفاة حال استيفاء أوراقها، وكذا صرف مبلغ يتراوح من 2000 جنيه إلى 20 ألف جنيه لحالات الإصابة حسب نسبة الإصابة والعجز فور استيفاء أوراقه .

كما أشار إلى أنه تم حصر خسائر الممتلكات ضمن موجة الطقس السيىء وسيتم صرف 50% من إجمالى الخسائر بحد أقصى 20 ألف جنيه، وبالنسبة للحالات المتضررة والتى تحتاج إلى إحلال وتجديد ستقوم جمعية صناع الحياة بالمنوفية بإعادة الإعمار فى حدود 50 ألف جنيه وفقا لمعاينة اللجنة المشكلة ومحضر الشرطة .