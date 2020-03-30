القوات الأفغانية تقتل 6 من عناصر طالبان فى إقليم قندهار جنوب البلاد

كابول (أ ش أ)

تمكنت القوات الأفغانية من التصدى لهجوم لطالبان فى إقليم قندهار جنوب البلاد، مما أسفر عن مقتل ستة مسلحين على الأقل خلال الاشتباكات، وقالت فرقة العمليات الخاصة -في بيان نقلته وكالة الأنباء الأفغانية "خاما برس" اليوم الاثنين- إن مسلحى طالبان شنوا هجوما على قوات الأمن في منطقة معروف بإقليم قندهار الليلة الماضية.

وأضاف البيان أن قوات الأمن تصدت للهجوم وقتلت ستة مسلحين خلال الاشتباكات. كما شنت وحدات المدفعية هجمات ضد مواقع الحركة ومشارف مدينة أوروزجان في الاقليم الذي يحمل نفس الاسم مما أسفر عن مقتل أربعة مسلحين وفقا للبيان.

وأوضحت القوات الخاصة أيضا أن قوات الأمن قامت بتدمير مخبأين وبعض الأسلحة والذخيرة الخاصة بالمسلحين خلال العملية.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة من بينها حركة طالبان على هذا التقرير حتى الآن.

وكانت حركة طالبان الأفغانية، رفضت الفريق الذى تم تشكيله من قبل الحكومة، من أجل المشاركة فى المحادثات مع الحركة فى الوقت الذى تبذل فيه الجهود للبدء فى المحادثات الأفغانية-الأفغانية، عقب توقيع اتفاق سلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وطالبان الشهر الماضى، ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، اليوم الأحد، عن أحد عن قادة طالبان قوله "إننا ملتزمون بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة فى 29 فبراير الماضى والذي يعني بأننا سننضم إلى الحوار الأفغانى-الأفغانى".