القرى الأكثر احتياجا بأسوان فى عيون الحكومة.. جهود كبيرة لتطوير 11 قرية

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

تتابع الحكومة كافة تطورات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية تطوير القرى الأكثر احتياجا على أرض الواقع أولاً بأول بما يسهم فى الإسراع فى تغيير حياة المواطنين البسطاء فى كافة القرى المستهدفة .

وتتضافر جهود الوزارات والهيئات والشركات العامة المشاركة فى تنفيذ المبادرة لتنفيذ التكليف الرئاسى المتعلق بتحسين مستوى معيشة مواطنى القرى الأكثر احتياجاً والتى تتضمن مشروعات بنية أساسية تشمل مياه شرب وصرف صحى وطرق وخدمات عامة وكهرباء ووحدات صحية وبيطرية وأبنية تعليمية بالإضافة لتدخلات على مستوى الأسر تشمل رفع وتطوير كفاءة منازل ووصلات مياه وصرف صحى، حيث تشارك منظمات المجتمع المدنى فى تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة يوميًا للمواطنين ورفع كاهل المعاناة عن الأسر الفقيرة.

وفى محافظة أسوان تقوم مؤسسات المجتمع المدنى بتنفيذ المبادرة الرئاسية داخل 11 قرية بمختلف مراكز محافظة أسوان من خلال الأعمال والجهود فى مجال البنية الأساسية والخدمات، بالإضافة إلى تعزيز التنمية الإجتماعية والإقتصادية والبيئية لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين المقيمين فى هذه القرى بتكلفة تصل لنحو 1,3 مليار جنيه.

كما تقوم لجنة شكلها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للقيام بالمرور الميدانى لرصد المطالب الجماهيرية والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها وفقاً للإمكانيات المتاحة، حيث تواصل اللجنة جولاتها الميدانية المفاجئة والغير معلنة بمختلف مدن ومراكز المحافظة وخاصة المناطق النائية منها للوقوف على أرض الواقع بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى للتعرف عن قرب على كافة المطالب والاحتياجات الجماهيرية من أجل تحقيق التواصل والتفاعل والالتحام المباشر بالمواطنين ولا سيما البسطاء منهم للتعرف عن قرب على مطالبهم واحتياجاتهم ومشاكلهم تقديم أوجه المساعدة للأسر البسيطة والأكثر إحتياجاً .

و رصدت اللجنة مؤخراً خلال زيارة ميدانية لقرى الإيمان والأشراف والشهامة التابعة لوادى الصعايدة بمركز إدفو شمال غرب أسوان نجاح جهود منظمات المجتمع المدنى فى زراعة 300 عمود إنارة بالثلاث قرى، بجانب إستمرار العمل فى تأهيل 30 منزل بقرية الشهامة بنسبة تنفيذ 50 %، بالإضافة إلى بدء العمل فى تأهيل 50 منزل أخر بقرية الأشراف بمعرفة الجمعية الشرعية، وهو الذى توازى مع قيام اللواء أشرف عطية بتسليم عقود ومفاتيح 20 منزل بقرية الحكمة بمنطقة وادى النقرة التابعة لمركز نصر النوبة، وأيضاً تسليم مفاتيح 18 منزل بقرية الإيمان بوادى الصعايدة كمرحلة أولى من خلال 5 جمعيات ومؤسسات مجتمع مدنى تقوم بتنفيذ المبادرة داخل 11 قرية بمختلف مراكز المحافظة من خلال تنفيذ العديد من الأعمال والجهود فى مجال البنية الأساسية والخدمات، بالإضافة إلى تعزيز التنمية الإجتماعية والإقتصادية والبيئية لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين المقيمين فى هذه القرى بتكلفة تصل لنحو 1,3 مليار جنيه فى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والإسكان والطرق والكهرباء والشباب والرياضة والتعليم .

ومن جهته أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أن قرية سبيل العرب واحدة من 11 قرية مدرجة ضمن القرى الأكثر احتياجاً حيث تقوم محافظة أسوان حالياً بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وشركاء التنمية لإطلاق وتنفيذ حزمة من الإجراءات والأعمال التى تساهم فى إحداث تطوير وتنمية شاملة بهذه القرى تنعكس بالإيجاب على رفع مستوى المعيشة وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والصحية للمواطنين والأهالى المقيمين فيها.

كما أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجهود الجمعيات والمؤسسات الخيرية والتى تعكس دور المشاركة المجتمعية الفعالة لدعم ومساندة الجهود التنفيذية المبذولة للتطوير والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بما يساهم فى توفير حياة كريمة للبسطاء والأسر الأكثر احتياجاً.

وفى نفس السياق أوضح الدكتور أحمد شعبان نائب محافظ أسوان بأن اللواء أشرف عطية تابع أعمال اللجنة خلال زيارتها الميدانية بقرى الإيمان والأشراف والشهامة التابعة لوادى الصعايدة بمركز إدفو حيث تفقدت اللجنة الأعمال الجارية لإعادة تأهيل 30 منزل بقرية الشهامة حيث وصلت نسبة التنفيذ بهذه الأعمال إلى 60 % ومن المتوقع الإنتهاء من كافة الأعمال خلال الأسبوعين القادمين،كما قامت الهيئة العربية للتصنيع بزراعة 150 عمود كهرباء بالشهامة، و150 عمود أخر بقريتى الإيمان والأشراف.