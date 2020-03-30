العراق تسجل ١٨ إصابة جديدة بـ"كورونا" بالنجف

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أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم الاثنين عن إعادة نحو (280) عراقيا من دولة الامارات.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف -في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا) اليوم /الإثنين/ إن وزارة الخارجية وبالتنسيق مع خلية الأزمة ووزارة النقل والقنصلية العامة لجمهورية العراق في دبي، تسير أولى الرحلات الاستثنائية للخطوط الجوية العراقية لإعادة العراقيين العالقين بالإمارات.

وفي سياق آخر، أكدت دائرة صحة النجف الاشرف تسجيل (١٨) إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك بعد قيام مختبر الصحة العامة في النجف بإجراء الفحوصات لـ (٨٣) حالة مشتبها بها .