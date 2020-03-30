اليوم السابع
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الإثنين، 30 مارس 2020 04:05 م
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الصين تعارض بشدة العقوبات الأحادية ومحاولات انتهاك سيادة فنزويلا

الإثنين، 30 مارس 2020 02:50 م
الصين تعارض بشدة العقوبات الأحادية ومحاولات انتهاك سيادة فنزويلا المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هوا تشون يينج
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أعلنت الصين، اليوم الاثنين، معارضتها الشديدة لأى محاولات لانتهاك سيادة فنزويلا، وفرض عقوبات أحادية وصفتها بـ "غير القانونية".
جاء ذلك في تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينج" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على توجيه الولايات المتحدة اتهامات لرئيس فنزويلا "نيكولاس مادورو" وعدد من كبار مسؤوليه بجرائم متعلقة بالمخدرات، ورصدها مكافآت مقابل تيسير القبض عليهم.
وقالت يينغ إن "فنزويلا دولة مستقلة ذات سيادة. وعارضت الصين دائما أي قوى خارجية تنتهك سيادة فنزويلا وتتدخل في شؤونها الداخلية تحت أي ذريعة، وتعارض بشدة العقوبات أحادية الجانب غير القانونية".
وأضافت "تحث الصين الولايات المتحدة على الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا. وندعو جميع الأطراف إلى التركيز على صالح الشعب الفنزويلي والعمل معا للحفاظ على الاستقرار في فنزويلا والإقليم، وتعزيز الحل السلمي للمسألة الفنزويلية".

وفى سياق أخر، دعت الصين اليوم الإثنين الأطراف المعنية إلى النظر بشكل موضوعى للحقائق حول تعاونها الدولى لمكافحة فيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19)، مع تعزيز التعاون الدولى لاحتواء الفيروس والسيطرة عليه.

جاء ذلك في تصريح بينج تعليقا على تصريحات أدلى بها بعض السياسيين الغربيين حول فرض الصين تأثيراتها على الدول الأخرى عبر تقديم المساعدات لمكافحة فيروس كورونا الجديد.
وقالت يينغ "بالنسبة لمكافحة الفيروس، فإن مساعدة الأخرين هي مساعدة للنفس، وإن هذا الفيروس الطارئ يدل مرة ثانية على أن البشرية هي مجتمع ذو مصير مشترك، ولا يمكن التغلب على التحديات إلا عبرالتعاون والتضامن".
وأضافت يينغ أن الشعب الصيني لن ينسى الدعم الثمين والمساعدات التي قدمها المجتمع الدولي إلى الصين خلال الفترة الصعبة المتعلقة بمكافحة الفيروس، مشيرة إلى أن بلادها تعمل على احتواء الفيروس والسيطرة عليه داخل الصين، وفي الوقت نفسه، تقدم الصين ما في وسعها من المساعدات للدول المحتاجة.
وتابعت أن بلادها تعمل على بذل جهودها لمساعدة الدول المحتاجة، وتتعاون مع المجتمع الدولي وتركز أقصى جهودها على عملية الانقاذ وحماية حياة وصحة الشعوب في جميع الدول.


الصين

فنزويلا

العقوبات الأمريكية

وزارة الخارجية الصينية

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