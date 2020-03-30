الصحة العالمية: مصر لديها فرص ذهبية للقضاء على كورونا حال الالتزام بالإجراءات

كتب وليد عبد السلام

أكد ايفين بوتين مدير بعثة منظمة الصحة العالمية إلى مصر حول نظم الترصد وآليات مواجهة فيروس كورونا أن مصر سجلت أول حالة مصابة بفيروس كورونا فى 14 فبراير الماضى لافتا إلى أن مصر لديها نظام ترصد وبائى قوى وثلاثية تعامل مع المرض من خلال الرصد والتحليل ونظام الاحالة للمستشفيات.

وأضاف ايفين بوتين خلال مؤتمر صحفى تم بثه عبر الإنترنت من القاهرة أن هناك خطط مرحلية اتخذتها مصر مرحلية وتغطى كل الجوانب التى تضمن حماية مصر من تفشى الوباء وتابع: مصر لديها فرص ذهبية للتحكم فى مرض كورونا والقضاء علية من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية على نطاق الدولة والمنشآت الصحية.

وقال ايفين بوتين هناك 3 رسائل مهمة لابد من اتباعها الأولى تتضمن حماية النفس والغير من خطر الإصابة بالفيروس من خلال تطبيق الإجراءات الوقائية والثانية استقاء المعلومات التوعوية من مصادرها الرسمية من خلال المنظمات الحكومية أو منظمة الصحة العالمية والثالثة هى التماس سبل الرعاية الصحية عند الإصابة قبل التعرض للمضاعفات.

وتابع: "مصر أمامها سيناريوين هما الأول الالتزام بالتعليمات ومكافحة العدوى وبالتالى خفض الإصابات والثانى التفريط وهو ما يسبب مشاكل كبيرة لا نود الدخول فيه" واستكمل: "مصر وافقت على اجراء التجارب السريرية للوصول إلى نتائج حول العلاجات المقترحة للقضاء على فيروس كورونا" .

وقال جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر أن هناك تعاون كبير مع مصر ونقدم لها كل الدعم الصحى وتوفير العناية الكاملة للاجئين فى مصر وتابع: هناك تنسيق تام لتوفير الدعم المستمر للاجئين.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 182 حالة.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، عن خروج 11 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 132 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 182 حالة التى تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التى تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات لمصريين من محافظة القاهرة تتراوح أعمارهم بين 58 عامًا و84 عامًا، وذلك بعد وصولهم إلى المستشفيات فى حالة صحية متأخرة.

وقال "مجاهد" أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر مجاهد أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 609 حالات من ضمنهم 132 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و40 حالة وفاة.