اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مارس 2020 07:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الشاب السعودى صاحب "منشن" ترامب الخاطى يكشف تفاصيل استقباله الخبر.. فيديو

الإثنين، 30 مارس 2020 06:03 م
الشاب السعودى صاحب "منشن" ترامب الخاطى يكشف تفاصيل استقباله الخبر.. فيديو المدون على العيسى
كتب هيثم سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقب سخرية مواقع التواصل الاجتماعى أمس ، حينما قام  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإشارة إلى المدون الشهير على العيسى، الشهير بـ "أبو الفدا"، عن طريق الخطأ بدلا من حساب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، رد اليوم برفقة أصدقائه بأنه يستطيع مساعدة ترامب بما ما وسعهم، وكان تلقى الخبر  خلال تواجده فى المزرعة مع أحد من أقاربه، بينما كان يحتسى الشاى على نار الحطب. 

وكشف المدون الشهير على العيسى،  الشهير بـ "أبو الفدا" تفاصيل جديدة حول تلقيه "منشن " الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاطئة، أمس، التي طالب من خلالها هيئة الغذاء والدواء الأمريكية المصادقة على معدات طبية .

 

ونشرت جريدة "اليوم" السعودية "فيديو" لقائها مع أبو الفدا، مشيرًا إلى أنه تلقى أتصالا من أقاربه يخبرونه بما حدث، بينما كان برفقة صديقة في المزرعة يحتسيا الشاي في الوقت الذى كان العالم يردد أسمه، قائلاً: "كنت جالس أنا وعبده مشعلين الحطب نجهز الشاي، وكلمنى أبن خالتى على الخاص، وقالى تعرف اه صاير.. قولت له أيش.. قالى ترامب يغرد على تويتر ومسويلك منشن بالخطأ والشعب بيرسل".

على العيسى (1)

 

وقال "أبو الفدا": "بدى أقول للشعب خليكم في بيوتكم لغاية ما تنتهى الأزمة .. وما تقول عنه الحكومة سوية.. أنا وصديقى عبده مستعدين أننا نلبى طلب ترامب ونساعده باللى نقدر عليه".

على العيسى (2)

 

وترجع تفاصيل الخطأ الذى يبدو للبعض  ساذجا أو غير منطقى، وذلك لتشابه اسم الإدارة على تويتر، مع اسم هذا الشخص، حيث يدعى هذا الشخص أبو الفدا، ولكنه عبر حسابه على تويتر، يسمى نفسه mlk، وهو نفس اسم الإدارة التى تدعى mlkdewine، ليتحول هذا الخطأ البسيط إلى مادة للسخرية على "تويتر"، حيث كان ترامب يريد أن يوجه رسالة إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بسرعة التحرك، لإيجاد حل لأزمة كورونا، ولكن يبدو أنه أخطأ فى تحديد الإشارة أو "المنشن" ولأن "تويتر"، لا يتضمن خاصية تعديل التغريدة، فقد ترك ترامب أو مدير حسابه التغريدة كما هى.

 

"أبو الفدا" اسم تحول فى غضون ساعات وربما دقائق قليلة إلى ترند بسبب خطأ الرئيس الأمريكى، حيث أن أبو الفدا هو أحد الأشخاص المشهورين، على مواقع التواصل الاجتماعى السعودية، وبالأخص تطبيق "سناب شات"، وبتلقائيته في هذا التطبيق، ويحظى على تويتر بحوالى 6 آلاف متابع.

 


ترامب

دونالد ترامب

أبو الفدا

الرئيس الأمريكي

على العيسى

المدون على العيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيبحث مع بوتين أسعار النفط

الإثنين، 30 مارس 2020 03:28 م

ترامب: نانسى بيلوسى والديمقراطيون عطلوا قانون مساعدة العمال لأكثر من أسبوع

الإثنين، 30 مارس 2020 01:39 م

صحيفة أمريكية:تغيير ترامب طريقة تعامله مع كورونا جاء بعد إصابة صديق له بالمرض

الإثنين، 30 مارس 2020 10:11 ص

الأمير هارى وزوجته يردان على ترامب بشأن تكاليف حمايتهما فى أمريكا

الإثنين، 30 مارس 2020 06:12 ص

"منشن" خطأ من دونالد ترامب على تويتر يثير السخرية .. والسبب شاب سعودى

الأحد، 29 مارس 2020 11:17 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء حظر التجول فى البلاد لليوم السادس وانتشار شرطى مكثف فى الشوارع

بدء حظر التجول فى البلاد لليوم السادس وانتشار شرطى مكثف فى الشوارع

أخبار مصر.. الحكومة تقرر عدم قطع المياه عن العدادات مسبقة الدفع خلال الحظر

أخبار مصر.. الحكومة تقرر عدم قطع المياه عن العدادات مسبقة الدفع خلال الحظر

موازنة تاريخية لمصر بقيمة 1.7 تريليون جنيه.. وزيادة الأجور لـ335 مليار جنيه

موازنة تاريخية لمصر بقيمة 1.7 تريليون جنيه.. وزيادة الأجور لـ335 مليار جنيه

قضايا كروية أثارت الجدل فى الحجر المنزلى بعد هجمة كورونا.. رحيل إكرامى وعاشور عن الأهلى.. ندم الحضرى وصديق على ارتداء قميصى القطبين.. تصريحات الكابيتانو وهجوم وائل جمعة.. والغضب المكتوم لمؤمن زكريا

قضايا كروية أثارت الجدل فى الحجر المنزلى بعد هجمة كورونا.. رحيل إكرامى وعاشور عن الأهلى.. ندم الحضرى وصديق على ارتداء قميصى القطبين.. تصريحات الكابيتانو وهجوم وائل جمعة.. والغضب المكتوم لمؤمن زكريا

شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة