اليوم السابع
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"منشن" خطأ من دونالد ترامب على تويتر يثير السخرية .. والسبب شاب سعودى

الأحد، 29 مارس 2020 11:17 م
"منشن" خطأ من دونالد ترامب على تويتر يثير السخرية .. والسبب شاب سعودى ترامب
كتب خالد إبراهيم

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سقط الرئيس الأمريكى فى دونالد ترامب، فى خطأ بسيط أثار سخرية مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك حينما قام بالإشارة إلى أحد الأشخاص السعوديين، عن طريق الخطأ بدلا من حساب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

خطأ قد يبدو ساذجا أو غير منطقى، ولكنه حدث، وذلك لتشابه اسم الإدارة على تويتر، مع اسم هذا الشخص، حيث يدعى هذا الشخص أبو الفدا، ولكنه عبر حسابه على تويتر، يسمى نفسه mlk، وهو نفس اسم الإدارة التى تدعى mlkdewine، ليتحول هذا الخطأ البسيط إلى مادة للسخرية على "تويتر".

ترامب على تويتر
ترامب على تويتر

دونالد ترامب، كان يريد أن يوجه رسالة إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بسرعة التحرك، لإيجاد حل لأزمة كورونا، ولكن يبدو أنه أخطأ فى تحديد الإشارة أو "المنشن".

أبو الفدا
أبو الفدا

ولأن "تويتر"، لا يتضمن خاصية تعديل التغريدة، فقد ترك ترامب أو مدير حسابه التغريدة كما هى.

"أبو الفدا" اسم تحول فى غضون ساعات وربما دقائق قليلة إلى ترند بسبب خطأ الرئيس الأمريكى، حيث أن أبو الفدا هو أحد الأشخاص المشهورين، على مواقع التواصل الاجتماعى السعودية، وبالأخص تطبيق "سناب شات"، وبتلقائيته في هذا التطبيق، ويحظى على تويتر بحوالى 6 آلاف متابع.


خطأ

دونالد ترامب

تويتر

أبو الفدا

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