السياحة والآثار: تدريب أون لاين على "آليات تسجيل وتوثيق المجموعات الاثرية"

كتبت آمال رسلان

تنظم الإدارة المركزية للشئون العلمية والجرافيك والتدريب بوزارة السياحة والآثار سلسلة من المحاضرات بعنوان "آليات تسجيل وتوثيق المجموعات الأثرية" وذلك عبر شبكة الإنترنت.

وقالت راندا روفائيل مدير عام الإدارة، إن تلك المحاضرات سوف تلقيها مروة عبد الرازق مدير قسم التسجيل والتوثيق بالمتحف المصري بالتحرير، من خلال البث المباشر على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك وذلك ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الوزارة من تداعيات فيروس كورونا المستجد. وستتضمن المحاضرات أعمال توثيق القطع الأثرية بالمتحف المصري والتي سوف تبث علي شبكة الفيسبوك يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع.

وكانت غرفة المنشآت الفندقية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، أطلقت سلسلة من الدورات التدريبية التوعوية للعاملين بالفنادق والمنشآت السياحية في خليج مكادي وسهل حشيش والجونة، وذلك في إطار سياسة الدولة لتوعية العاملين بالقطاع السياحي وتدريبهم على طرق المكافحة والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، أن هذه الدورات تتم بالتنسيق مع مديريات الصحة في كل محافظة ووفقا للمعايير الدولية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

ومن جانبها قالت د. سهي بهجت مستشار الوزير لشئون التدريب، أنه تم ايضاً عقد دورات تدريبية توعوية للعاملين بالوزارة عن طرق الحماية والوقاية من الفيروس.