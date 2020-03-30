اليوم السابع
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الإثنين، 30 مارس 2020 07:30 م
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السلطات الليبية تقبض على 70 مهاجراً غير شرعي

الإثنين، 30 مارس 2020 07:24 م
السلطات الليبية تقبض على 70 مهاجراً غير شرعي صورة أرشيفية
كتب كامل كامل

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ضبطت وحدة التحري والقبض بمديرية أمن أجدابيا شرق ليبيا أكثر من 70 مهاجرًا غير شرعي بالمدينة من كانوا موجودين بأماكن تجميع المهاجرين غير الشرعيين داخل المدينة.

وأكدت مديرية أمن أجدابيا في بيان اليوم أن المهاجرين أُلقي القبض عليهم بعد ورود معلومات عن وجودهم في أماكن مختلفة بالمدينة، وجرى ضبطهم عقب إعداد محضر تحرٍ للتأكد من المعلومات الواردة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وفقا لما جاء فى وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشارت مديرية أمن أجدابيا إلى أن المقبوض عليهم من المهاجرين غير الشرعيين جرى حجزهم إلى حين استكمال الإجراءات القانونية لغرض إحالتهم إلى الجهات المختصة.

ولفتت المديرية إلى أن حملة المداهمات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية بالمدينة مستمرة على أوكار المهربين للهجرة غير الشرعية حتى يجري قطعها وتجفيف منابعهم من جذورها، والضرب بيد من حديد لكل مَن تسول له نفسه زعزعة الأمن والاستقرار بالمدينة.

 


ليبيا

مهاجر غير شرعى

السلطات الليبية

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