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السعودية.. انطلاق حملة "أهلنا يستاهلون" بمحافظة العقيق بالباحة

الإثنين، 30 مارس 2020 12:27 م
السعودية.. انطلاق حملة "أهلنا يستاهلون" بمحافظة العقيق بالباحة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز

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اطلق مركز الحسام للأعمال الإنسانية والخدمات التطوعية ، حملة "أهلنا يستاهلون" بمحافظة العقيق، بالمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن توجيه من الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح محافظ العقيق الدكتور فيحان بن حمود العتيبي بأن الحملة التى وجه بها أمير المنطقة فى عموم المنطقة ومحافظة العقيق تهدف إلى تقديم العون والمساعدة للأسر المتضررة من العزل الصحي وفئات الأسر المنتجة التي توقف نشاطها بسبب الظروف الحالية، حيث قدمت الحملة للمحافظة العديد من السلال الغذائية وكوبونات الشراء وحقائب طبية، مقدماً شكره لأمير الباحة على دعمه للحملة واهتمامه الدايم بكل ما يحقق الرفاهية لأهالي الباحة .

من جانبه أوضح المدير التنفيذى لمركز الحسام خلوفه بن محمد الزهرانى أن إمارة المنطقة قدمة دعماً مالياً للمركز بقيمة ٢٥٠ الف ريال ليقوم بواجبه الانساني، مثمناً لأمير المنطقة وللإمارة هذا الداعم، داعياً رجال الأعمال والمؤسسات الاجتماعية بدعم برامج المركز من خلال تقديم التبرعات بالتنسيق مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة .  


السعوديه

العقيق

الباحه

كورونا

فيروس كورونا

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