اليوم السابع
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الرئيس الصينى يتعهد بتعديل سياسات لحماية شركات صغيرة من تبعات كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 09:25 ص
الرئيس الصينى يتعهد بتعديل سياسات لحماية شركات صغيرة من تبعات كورونا الرئيس الصينى شى جين بينج
رويترز

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نقل التليفزيون الرسمي الصيني اليوم الاثنين، عن الرئيس شي جين بينج قوله إن الحكومة ستعدل سياسات الدعم للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم بشكل فوري حسب مقتضيات الوضع لحمايتها من تبعات فيروس كورونا. وبحسب التقرير، ذكر شي أيضا يوم الأحد خلال زيارة لمصنع بمدينة نينغبو بإقليم تشيجيانج شرق البلاد أن الشركات الصينية ينبغي أن تستأنف العمليات والإنتاج بنشاط حتى مع استمرار جهود مكافحة كورونا.

وكانت قد اندلعت مظاهرات في البرازيل ضد الرئيس الصينى حيث اتهمه المتظاهرون بأنه سبب تفشى فيروس كورونا فى العالم مسببا سقوط آلاف الوفيات ومئات الآلاف من المصابين، وقالت وزارة العدل البرازيلية إنها ستمنع الأجانب غير المقيمين في البلاد من الدخول جوا، فى إجراء يهدف إلى التصدى لتفشي فيروس كورونا، وقالت سلطات ريو دى جانيرو، إن مجمع ماراكانا الرياضى فى البرازيل الذى يضم أشهر ملعب كرة قدم فى العالم سيتحول إلى مستشفى مؤقت للمساعدة فى مكافحة فيروس كورونا.

ومع انتشار حالات الاصابة فى البرازيل والتي بلغ عددها أكثر من 2900 حالة استعانت السلطات بمنشآت رياضية وحولتها لمستشفيات مؤقتة، وتوفي 77 شخصا بالفيروس.

الصين

شركات

الرئيس الصينى

كورونا

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