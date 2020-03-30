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الحكومة تنفى احتجاز مخالطين لمصابى كورونا رغم سلبية نتائج التحليل الخاص بهم

الإثنين، 30 مارس 2020 04:30 م
الحكومة تنفى احتجاز مخالطين لمصابى كورونا رغم سلبية نتائج التحليل الخاص بهم المركز الإعلامى لرئاسة مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء انه فى ضوء ما تردد من فيديو بشأن احتجاز المخالطين لمصابي فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الطبي على الرغم من سلبية تحليل " PCR" الخاص بهم وثبوت خلوهم من الفيروس، تواصل المركز  مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاحتجاز أي مواطن يثبت سلبية تحليله وخلوه من الفيروس بأي من مستشفيات العزل الطبي.
 
وأوضحت  أنه تم وضع بروتوكول للتعامل مع المخالطين لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث يتم عزل الحالة المخالطة عزلاً منزلياً لمدة 14 يوماً، وفي حال ظهور أي أعراض مرضية خلال فترة العزل، يتم التحويل إلى إحدى مستشفيات العزل الطبي على الفور، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، ومتابعة كافة الفحوصات والتحاليل الدورية الخاصة بالحالة وفقاً لتوجيهات منظمة الصحة العالمية، على أن يتم السماح بخروج الحالة فور التأكد من سلبية تحليل الـ "PCR" لها، والتأكد من تعافيها تماماً من الفيروس.
 
المركز الإعلامى لرئاسة مجلس الوزراء
 

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