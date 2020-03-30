اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مارس 2020 01:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الحكومة الروسية تفرض عقوبات على المخالفين للحجر الصحى بسبب كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 11:40 ص
الحكومة الروسية تفرض عقوبات على المخالفين للحجر الصحى بسبب كورونا رئيس الوزراء الروسى
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافقت الحكومة الروسية على مشروع قرار يقضى بفرض جملة من العقوبات بحق المخالفين للحجر الصحى الذى فرضته للحد من انتشار وباء كورونا.

 

وصرح رئيس الوزراء الروسى، ميخائيل ميشوستين، بحسب ما ذكرت وكالة سبوتنك، بأن السلطات تفعل كل شىء حتى يتمكن الناس من قضاء أسبوع "العطلة" بشكل مريح، وألا يتمكن وأولئك الذين ينتهكون النظام من نشر الفيروس.

 

وأضاف رئيس الحكومة الروسية خلال اجتماع له مع نوابه، الاثنين، أنه اعتبارا من اليوم، ووفقا للمرسوم الرئاسي، بدأ أسبوع عطلة فى روسيا. مشددا على أنهم يفعلون كل شيء حتى يتمكن الناس من قضائه بشكل مريح فى المنزل فى وضع العزل الذاتي. ولن يتمكن أولئك الذين ليس لديهم مسؤولية كافية من نشر هذا الفيروس الخطير، وتشديد المسؤولية بحق مخالفى الحجر، وقد وافقت الحكومة على جملة من التعديلات المتعلقة بانتهاكات الحجر".

 

وكانت العاصمة الروسية موسكو، قد بدأت اليوم الاثنين، فى نظام تطبيق العزل الذاتى للسكان داخل منازلهم بغض النظر عن أعمارهم. وقال عمدة موسكو، سيرجى سوبيانين فى بيان أمس الأحد: "إنه سيتم تطيبق نظام للعزل الذاتى فى كل موسكو، بغض النظر عن أعمار السكان، ابتداء من يوم الاثنين 30 مارس.

 

وبحسب البيان: "لن يتم السماح لسكان موسكو بالخروج من منازلهم إلا فى حالات طلب المساعدة الطبية الطارئة، وفى حالة تعرض حياتهم للخطر، وسيكون مسموح لهم بالذهاب إلى العمل، أو إلى أقرب محل أغذية أو صيدلية، أو لتنزيه حيواناتهم الأليفة ولكن ليس لأبعد من 100 متر بالقرب من المنزل".

ولفت البيان إلى أن "هذا النظام لا يشمل حظر حق المواطنين فى الدخول أو الخروج من المدينة، لكن لن يتم السماح للسكان بالتجول فى المدينة دون سبب وجيه".


روسيا

كورونا فى روسيا

موسكو

الحجر الصحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

الأرصاد تناشد المواطنين الحذر من تخفيف الملابس وتؤكد: تقلبات جوية فى أى وقت

الأرصاد تناشد المواطنين الحذر من تخفيف الملابس وتؤكد: تقلبات جوية فى أى وقت

أبرزهم ميسى ومبابى.. كورونا يجبر 10 نجوم على تخفيض القيمة التسويقية

أبرزهم ميسى ومبابى.. كورونا يجبر 10 نجوم على تخفيض القيمة التسويقية

بدء جلسة لجنة التخطيط بالأهلي مع أحمد فتحي لتجديد عقده

بدء جلسة لجنة التخطيط بالأهلي مع أحمد فتحي لتجديد عقده

قصة الفيديو الذى أشعل الأزمة بين كامل الوزير والإبراشى..وزير النقل : إنت بتعرض صور قديمة كأنها النهارده ..مفيش زحام ومتشكرين.. والإبراشى : الموضوع مش شخصى وياريت تهزمنا بالقاضية لتحقيق المصلحة الوطنية

قصة الفيديو الذى أشعل الأزمة بين كامل الوزير والإبراشى..وزير النقل : إنت بتعرض صور قديمة كأنها النهارده ..مفيش زحام ومتشكرين.. والإبراشى : الموضوع مش شخصى وياريت تهزمنا بالقاضية لتحقيق المصلحة الوطنية

بعد يومين من إصابته بـ"كورونا"..وفاة أيقونة الموسيقي الريفية جو ديفي

بعد يومين من إصابته بـ"كورونا"..وفاة أيقونة الموسيقي الريفية جو ديفي

زى النهارده.. ليفربول يسحق توتنهام برباعية فى الدورى الإنجليزى 2014

زى النهارده.. ليفربول يسحق توتنهام برباعية فى الدورى الإنجليزى 2014

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة