الحكومة الروسية تفرض عقوبات على المخالفين للحجر الصحى بسبب كورونا

كتبت ريم عبد الحميد

وافقت الحكومة الروسية على مشروع قرار يقضى بفرض جملة من العقوبات بحق المخالفين للحجر الصحى الذى فرضته للحد من انتشار وباء كورونا.

وصرح رئيس الوزراء الروسى، ميخائيل ميشوستين، بحسب ما ذكرت وكالة سبوتنك، بأن السلطات تفعل كل شىء حتى يتمكن الناس من قضاء أسبوع "العطلة" بشكل مريح، وألا يتمكن وأولئك الذين ينتهكون النظام من نشر الفيروس.

وأضاف رئيس الحكومة الروسية خلال اجتماع له مع نوابه، الاثنين، أنه اعتبارا من اليوم، ووفقا للمرسوم الرئاسي، بدأ أسبوع عطلة فى روسيا. مشددا على أنهم يفعلون كل شيء حتى يتمكن الناس من قضائه بشكل مريح فى المنزل فى وضع العزل الذاتي. ولن يتمكن أولئك الذين ليس لديهم مسؤولية كافية من نشر هذا الفيروس الخطير، وتشديد المسؤولية بحق مخالفى الحجر، وقد وافقت الحكومة على جملة من التعديلات المتعلقة بانتهاكات الحجر".

وكانت العاصمة الروسية موسكو، قد بدأت اليوم الاثنين، فى نظام تطبيق العزل الذاتى للسكان داخل منازلهم بغض النظر عن أعمارهم. وقال عمدة موسكو، سيرجى سوبيانين فى بيان أمس الأحد: "إنه سيتم تطيبق نظام للعزل الذاتى فى كل موسكو، بغض النظر عن أعمار السكان، ابتداء من يوم الاثنين 30 مارس.

وبحسب البيان: "لن يتم السماح لسكان موسكو بالخروج من منازلهم إلا فى حالات طلب المساعدة الطبية الطارئة، وفى حالة تعرض حياتهم للخطر، وسيكون مسموح لهم بالذهاب إلى العمل، أو إلى أقرب محل أغذية أو صيدلية، أو لتنزيه حيواناتهم الأليفة ولكن ليس لأبعد من 100 متر بالقرب من المنزل".

ولفت البيان إلى أن "هذا النظام لا يشمل حظر حق المواطنين فى الدخول أو الخروج من المدينة، لكن لن يتم السماح للسكان بالتجول فى المدينة دون سبب وجيه".