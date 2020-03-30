اليوم السابع
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الإثنين، 30 مارس 2020 10:07 م
خالد صلاح
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الحكومة الإيطالية تمدد قيود كورونا حتى عيد الفصح

الإثنين، 30 مارس 2020 09:47 م
الحكومة الإيطالية تمدد قيود كورونا حتى عيد الفصح كورونا ارشيفية
رويترز

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 قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا في بيان إن الحكومة قررت اليوم الاثنين تمديد فترة فرض إجراءات العزل العام لكبح انتشار فيروس كورونا حتى عيد الفصح على الأقل.
 
وأضاف الوزير بعد اجتماع مع اللجنة العلمية "تقييمنا هو أنه ينبغي تمديد جميع تدابير الاحتواء حتى عيد الفصح على الأقل (12 أبريل). ستتحرك الحكومة في هذا الاتجاه".
 
وهذه الإجراءات مفروضة على الإيطاليين منذ ثلاثة أسابيع، وكان من المقرر أن تنتهي يوم الجمعة.
 
وبلغ إجمالي عدد الوفيات في إيطاليا، البلد الأكثر تضررا في العالم والذي شهد أكثر من ثلث وفيات العالم جراء كورونا، 11591 حالة وفاة منذ ظهور الفيروس في المناطق الشمالية في 21 فبراير.

روبرتو سبيرانتسا

ايطاليا

كورونا

فيروس

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