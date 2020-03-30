الكويت (أ ش أ)

أوصت خلية إدارة الأزمة الصحية الطارئة فى الحرس الوطنى الكويتى، بتطبيق التباعد الوظيفى، للحفاظ على منظومة القيادة والسيطرة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وقال الرئيس المعاون للاسناد الإداري بخلية إدارة الأزمة الصحية الطارئة في الحرس الوطني الكويتي العميد مهندس عصام نايف - في تصريح صحفي اليوم الاثنين - إن اللجنة أوصت بمنع وجود القائد ومساعده على جميع المستويات الوظيفية، وبإنجاز المهام بأقل عدد من القوة، في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية.

وأضاف نايف أنه سيتم تقسيم القوة إلى مجموعات لا تلتقي مع بعضها، ولا يسمح بتجمع أكثر من خمسة أشخاص في مكان واحد، مع مراعاة إجراءات السلامة والوقاية.

وكانت وزارة الصحة الكويتية،أعلنت اليوم الاثنين، تسجيل إحدى عشرة حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 266 حالة حتى الآن .



وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند – في المؤتمر اليومي الـ26، والذي أقيم بديوان عام وزارة الصحة الكويتية - إن الحالات الجديدة تضمنت حالتين مرتبطتين بالسفر للخارج، إحداهما لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا، والأخرى إلى مواطنة سعودية مرتبطة بالسفر إلى بلادها.



وتابع أن الحالات التسع الأخرى جميعها من المخالطين، وتضمنت حالة لمواطنة كويتية مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر إلى فرنسا وسويسرا، و7 حالات من الجنسية الهندية مخالطة لحالات ثبتت إصابتها من ذات الجنسية، فضلا عن حالة لمقيم من الجنسية الهندية مازالت تحت قيد التقصي الوبائى.



وأضاف السند أنه بالنسبة للحالات المحجوزة في غرفة العناية الفائقة، فقد بلغت 13 حالة منها 3 حالات في وضع حرج، و10 حالات مستقرة، لافتا في الوقت نفسه، إلى أن 911 شخصا، أنهوا فترة الحجر الصحي في مراكز الحجر المؤسسي المخصصة لهم، بعد القيام بجميع الإجراءات الوقائية.



وأشار إلى أن الحالة الصحية للمتواجدين بالحجر الصحي جيدة ومستقرة؛ حيث يتلقى جميع المصابين الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19)، تحت إشراف فريق طبي في جميع التخصصات.



وشدد السند على أن الصلابة والوحدة والريادة، هي العناصر الثلاثة التى أكدت عليها منظمة الصحة العالمية مؤخرا، مشيرا إلى أن الصلابة تكمن في مواجهة الفيروس والحد من انتشاره، والوحدة تتمثل في تعاون جميع دول العالم في مواجهته والقضاء عليه، في حين العنصر الثالث المتمثل في الريادة، فهو ابتكار كل ما هو من شأنه القضاء على هذا الوباء.



ودعا المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية مجددا، المواطنين والمقيمين، إلى التقيد بضوابط تطبيق الحجر المنزلي والمؤسسي، حفاظا على صحتهم وصحة المجتمع الكويتي، مع التأكيد على ضرورة البقاء في المنزل، والابتعاد عن التجمعات، والالتزام بالإرشادات الوقائية للحد من انتشار الفيروس، وفقا للتدابير المعلنة من قبل وزارة الصحة العالمي، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة تطبيق استراتيجية (التباعد الاجتماعي)؛ للحد من انتشار الفيروس.



وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس الأحد، تسجيل عشرين حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، تضمنت 7 حالات مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا، منها 6 حالات لمواطنين كويتيين، وحالة واحدة لمقيمة من الجنسية الفلبينية، و13 حالة مخالطة، تضمنت حالة واحدة لمواطن كويتي مخالط لحالة مرتبطة بالسفر إلى السعودية، وهي لمواطن كويتي أيضا، و9 حالات من الجنسية الهندية، مخالطة لثلاث حالات من الجنسية الهندية تحت التقصي الوبائي، وثلاث حالات من الجنسية البنجلاديشية مخالطة لحالة من ذات الجنسية، وهي مازالت تحت التقضي الوبائي، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المصابة حتى يوم أمس إلى 255 حالة.

