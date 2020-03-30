وأضاف نايف أنه سيتم تقسيم القوة إلى مجموعات لا تلتقي مع بعضها، ولا يسمح بتجمع أكثر من خمسة أشخاص في مكان واحد، مع مراعاة إجراءات السلامة والوقاية.