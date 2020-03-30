الجيش الأمريكى يدعم مدينة واشنطن بمستشفى ميدانى لمكافحة كورونا

كتب وكالات

لمواجهة الضغط المتزايد على المستشفيات فى مدينة واشنطن، وأحد مراكز وباء كورونا المستجد فى الولايات المتحدة الأمريكية، وتم إنشاء، المساعدة بمساعدة الجيش الأمريكي .

وعلى مدار الأسبوع الماضى، كان سلاح المهندسين فى الجيش مشغولاً بتحويل قاعات العرض الواسعة فى مركز المؤتمرات إلى منشأة طبية إضافية للتكفل بالمرضى من غير المصابين بفيروس كورونا، ليسهل على المرافق الطبية فى نيويورك تركيز العلاج على المرضى المصابين بكورونا.

وسيتم نقل المرضى غير المصابين بفيروس كورونا من المستشفيات فى منطقة مدينة نيويورك إلى مركز المؤتمرات، وسينقل بعضهم إلى "السفينة المستشفى" التى يبلغ عدد أسرتها ألف، عند تشغيلها فى ميناء نيويورك الثلاثاء المقبل.

وفى وقت سابق من هذا الأسبوع، أمرت 3 من المستشفيات الميدانية الست التابعة للجيش بالمساعدة فى علاج المرضى غير المصابين بـ COVID-19، وتوجه أحدها إلى ولاية واشنطن واثنان آخران إلى مدينة نيويورك، وارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد فى نيويورك إلى 519، الجمعة، وفق ما أفاد حاكم الولاية أندرو كومو.



جنود أمريكيين يجهزون المستشفى ميدانى فى واشنطن



حاكم واشنطن الأمريكية يتحدث عن إلزام المواطنين بالباقاء فى المنزل



جنود الجيش الأمريكي في مركز سينترين لينك لبناء المستشفى الميدانى



حاكم واشنطن جاي إنسلي يشكر جنود الجيش الأمريكي



حاكم واشنطن فى حضور عمدة سياتل



ضباط الجيش الأمريكى



ضباط الجيش الأمريكى بموقع انشاء المستشفى الميدانى



عمدة سياتل جيني دور



الجيش الأمريكى يجهز قبل انشاء مستشفى ميدانى الجيش الأمريكى يجهز قبل انشاء مستشفى ميدانى

الجيش الأمريكي يشيد مستشفى ميدانى بواشنطن