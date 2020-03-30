اليوم السابع
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الجيش الأمريكى يدعم مدينة واشنطن بمستشفى ميدانى لمكافحة كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 04:41 ص
الجيش الأمريكى يدعم مدينة واشنطن بمستشفى ميدانى لمكافحة كورونا الجيش الامريكى يدشن مستشفى ميدانى لاستقبال مصابى كورونا
كتب وكالات

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لمواجهة الضغط المتزايد على المستشفيات فى مدينة واشنطن، وأحد مراكز وباء كورونا المستجد فى الولايات المتحدة الأمريكية، وتم إنشاء، المساعدة بمساعدة الجيش الأمريكي .

وعلى مدار الأسبوع الماضى، كان سلاح المهندسين فى الجيش مشغولاً بتحويل قاعات العرض الواسعة فى مركز المؤتمرات إلى منشأة طبية إضافية للتكفل بالمرضى من غير المصابين بفيروس كورونا، ليسهل على المرافق الطبية فى نيويورك تركيز العلاج على المرضى المصابين بكورونا.

وسيتم نقل المرضى غير المصابين بفيروس كورونا من المستشفيات فى منطقة مدينة نيويورك إلى مركز المؤتمرات، وسينقل بعضهم إلى "السفينة المستشفى" التى يبلغ عدد أسرتها ألف، عند تشغيلها فى ميناء نيويورك الثلاثاء المقبل.

وفى وقت سابق من هذا الأسبوع، أمرت 3 من المستشفيات الميدانية الست التابعة للجيش بالمساعدة فى علاج المرضى غير المصابين بـ COVID-19، وتوجه أحدها إلى ولاية واشنطن واثنان آخران إلى مدينة نيويورك، وارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد فى نيويورك إلى 519، الجمعة، وفق ما أفاد حاكم الولاية أندرو كومو.

جنود أمريكيين يجهزون لمستشفى ميدانى فى واشنطن
جنود أمريكيين يجهزون المستشفى ميدانى فى واشنطن

 

حاكم واشنطن الأمريكية يتحدث عن إلزام المواطنين بالباقاء فى المنزل (1)
حاكم واشنطن الأمريكية يتحدث عن إلزام المواطنين بالباقاء فى المنزل

 

حاكم واشنطن جاي إنسلي يشكر جنود الجيش الأمريكي في مركز سينترين لينك لبناء مستشفى لحالات فيروس كورونا (2)
جنود الجيش الأمريكي في مركز سينترين لينك لبناء المستشفى الميدانى 

 

حاكم واشنطن جاي إنسلي يشكر جنود الجيش الأمريكي في مركز سينترين لينك لبناء مستشفى لحالات فيروس كورونا (3)
حاكم واشنطن جاي إنسلي يشكر جنود الجيش الأمريكي
حاكم واشنطن فى حضور عمدة سياتل يتحدث عن إلزام المواطنين بالباقاء فى المنزل (2)
حاكم واشنطن فى حضور عمدة سياتل 

 

ضباط الحرس الوطني عند نقطة تفتيش في محطة ويسترلي بالولايات المتحدة (1)
ضباط الجيش الأمريكى

 

ضباط الحرس الوطني عند نقطة تفتيش في محطة ويسترلي بالولايات المتحدة (2)
ضباط الجيش الأمريكى بموقع انشاء المستشفى الميدانى

 

عمدة سياتل جيني دوركان يتحدث خلال مؤتمر صحفي في مركز سينتري لينك
عمدة سياتل جيني دور

 

يعمل جنود ولاية رود آيلاند وضباط الحرس الوطني عند نقطة تفتيش في مركز ترحيب رود آيلاند في ريتشموند ، رود آيلاند (1)
الجيش الأمريكى يجهز قبل انشاء مستشفى ميدانى

 

يعمل جنود ولاية رود آيلاند وضباط الحرس الوطني عند نقطة تفتيش في مركز ترحيب رود آيلاند في ريتشموند ، رود آيلاند (2)
الجيش الأمريكي يشيد مستشفى ميدانى بواشنطن
 

 


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