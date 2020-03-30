اليوم السابع
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التموين تشن حملات على المحلات والمطاعم فى طنطا لمواجهة الغش والتلاعب

الإثنين، 30 مارس 2020 11:22 ص
التموين تشن حملات على المحلات والمطاعم فى طنطا لمواجهة الغش والتلاعب لحوم - ارشيفيه
الغربية - عادل ضرة

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تمكنت حملة مكبرة من مديرية التموين بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكل وزارة التموين بالغربية، من ضبط 70كيلو لحوم مفرومة بدون بيانات تدل على مصدرها داخل احد المطاعم بميدان القرشي ثان طنطا، قبل بيعهم للجمهور.

كان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد وجه بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على المطاعم والمحلات والأسواق، لإحكام الرقابة التموينية، والتأكد من صلاحية السلع والمواد الغذائية المعروضة قبل بيعها للجمهور ومواجهة جشع التجار.

وقاد المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين حملة مكبرة على محلات الجزاره لبيان الالتزام بالتسعيرة المعروض ومنع استغلال المواطنين  والمطاعم للتأكد من جودة الاطعمة والسلع المستخدمة، وتم المرور على احد المطاعم بميدان القرشي ملك"نعمه.ا.ع" المدير المسئول عن المطعم، وبالتفتيش عثر على 70كيلو لحوم مفرومة بدون بيانات تدل على مصدرها، فى المحضر 9128جنح قسم ثان طنطا.

وكانت حملة مكبرة من مديرية التموين بالغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد تمكنت من ضبط 2000 لتر كحول إيثيلي مسرطن داخل مخزن بدون ترخيص بمدينة طنطا، قبل تعبئته وبيعه للجمهور.

كان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على المحلات والصيدليات ومحلات بيع المستلزمات الطبية، لإحكام الرقابة على بيع المطهرات والكحول لمواجهة جشع التجار.

ووردت معلومات للمهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بقيام صاحب مخزن غير مرخص بتجميع كحول إيثيلي مسرطن بقصد تعبئته وطرحه للبيع، وبتقنيين الإجراءات تم مداهمة المخزن وعثر على 2000 لتر كحول إيثيلي مسرطن، تحرر المحضر 9111 جنح قسم ثان طنطا، ضد "سامر.ع.ع"، وإخطار النيابة العامة للتحقيق

وكانت حمله مكبره من مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد تمكنت من ضبط 800 لتر كحول مغشوش ومسرطن معبأ داخل براميل قبل تجهيزه وبيعه للجمهور بقصد تحقيق أرباحا طائلة بدون وجه حق مستغلين الإقبال الكبير على شراء المطهرات لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

 

 


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