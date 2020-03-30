البورصة المصرية تخسر 6 مليارات جنيه فى 20 دقيقة..وتراجع مؤشرها بنسبة 2.44%

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، وخسر رأس المال السوقى 6.4 مليار جنيه بعد مرور 20 دقيقة من بدء جلسة التداول.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.44% ليصل إلى مستوى 9521 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.19% ليصل إلى مستوى 1323 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.07% ليصل إلى مستوى 10925 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 2.46% ليصل إلى مستوى 3553 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 976 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 1030 نقطة.

وفى سياق متصل تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة، إذ اشترى مجلس إدارة شركتى المصرية للمنتجعات السياحية، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 194 ألف سهم، 5 آلاف سهم، على التوالى، كما اشترى مساهم رئيسى بشركتى مطاحن ومخابز شمال، اميرالد للاستثمار العقارى، 136 سهم، 564 سهم، على التوالى، واشترت أيضا مجموعة مرتبطة بشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية 415 ألف سهم.

فيما باعت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، دايس للملابس الجاهزة، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، 1000 سهم، 1.4 مليون سهم، 250 ألف سهم على التوالى، وباع مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجعات السياحية 500 ألف سهم.

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 9 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

وضمت قائمة الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى مصر لصناعة الكيماويات، مينا للاستثمار السياحى والعقارى، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى، القناة للتوكيلات الملاحية، العبوات الطبية، المصرية لتطوير صناعة البناء، الإسماعيلية مصر للدواجن، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية.

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