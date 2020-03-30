البنك التجارى: الرئيس التنفيذى وضع نفسه اختيارياً فى الحجر الصحى المنزلى

كتب هانى الحوتى

أعلن البنك التجارى الدولى-مصر، عن وضع حسين أباظة الرئيس التنفيذى للبنك، نفسه اختيارياً فى الحجر الصحى المنزلى بعد وفاة أحد أفراد عائلته المقربين تأثراً بفيروس كورونا المستجد، وسوف يخضع "أباظة" للفحوصات الطبية اللازمة من أجل التأكد من سلبية إصابته بالفيروس، وفقاً لتوجيهات وزارة الصحة

وأكد البنك التجارى، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الاثنين، أن الرئيس التنفيذى لم تظهر عليه أى أعراض تؤدى إلى الاشتباه بإصابته بالفيروس، ويستمر فى مباشرة أعماله اليومية بصورة طبيعية من مقر إقامته، كما كان مخططاً خلال الأسبوعين الحارى والمقبل وفقاً لسياسة تناوب الإدارة العليا والعاملين التى يتبناها البنك لمكافحة انتشار الفيروس، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ليباشر أعماله عن بعد بصورة منتظمة، كما سيستمر فى عقد المكالمات والاجتماعات عبر الهاتف على مدار الأسبوعين المقبلين، وكذلك مع كافة الأطراف ذات العلاقة.

ونوه البنك، إلى أنه قد يقرر إذ لزم الأمر تسليم جميع المهام المسندة إلى "أباظة" إلى أحد أعضاء فريق الإدارة العليا فى إطار خطة استمرارية الأعمال بالبنك التجارى الدولى-مصر.

وفى سياق آخر أكد البنك التجارى الدولى، أن فروعه البالغ عددها 207 فرعاً وشبكة ماكينات الصراف الآلى التى تشمل 1033 ماكينة تعمل بكامل طاقتها من أجل تلبية احتياجات جميع العملاء حسب توجيهات البنك المركزى المصرى.

وأشار البنك، إلى أنه اتخذ عدة إجراءات احترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، من بينها استحداث مجموعة من البروتوكولات الخاصة بالنظافة، إلى جانب توعية موظفى البنك بأفضل ممارسات النظافة الشخصية، المعمول بها عالمياً.