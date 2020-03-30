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الأهرام للمجمعات الاستهلاكية: طرح 5 أطنان خضراوات وفاكهة وجميع السلع متوفرة

الإثنين، 30 مارس 2020 02:30 ص
الأهرام للمجمعات الاستهلاكية: طرح 5 أطنان خضراوات وفاكهة وجميع السلع متوفرة الدكتور على المصيلحى وزير التموين
كتب مدحت وهبة

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تطرح شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية ما يقرب من 5 أطنان خضراوات وفاكهة يوميا فى منافذ وفروع الشركة بمحافظتى القاهرة والجيزة بجانب أيضا طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن لتلبيه احتياجات المواطنين من السلع أول بأول، كما تطرح شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية أيضا كميات كبيرة من المنتجات بمنافذ الشركة فى محافظة القاهرة.


ويأتى ذلك فى الوقت الذى كلف فيه الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، كافة الأجهزة الرقابية بالوزارة وكذلك مديريات التموين بالمرور على الأسواق وخاصة أسواق الخضر والفاكهة وذلك فى إطار الدور التي تقوم به وزارة التموين والتجارة الداخلية لضمان توافر السلع المختلفة بالأسواق

وشدد المصيلحي على انتظام عمل أسواق الجملة على مدار ٢٤ ساعة لتلبية احتياجات المواطنين وضمان إمداد الأسواق المختلفة بكافة احتياجاتها من الخضر والفاكهة مؤكدا على انتظام حركة سيارات نقل السلع الغذائية والخضر والفاكهة طوال اليوم لإمداد كافة المنافذ والأسواق بكافة الاحتياجات دون التقييد بمواعيد حظر التجوال ، فضلًا عن انتظام عمل المخابز ومحال البقالة التموينية وفروع مشروع جميعتي لصرف السلع التموينية للمواطنين.

كانت غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين قد تلقت تقريرا مديريات التموين والتجارة الداخلية بكافة محافظات الجمهورية يشير إلى انتظام انتظام عمل كافة المخابز بكامل طاقتها وفي المواعيد الرسمية، كما تم انتاج وتجهيز كافة الكميات المطلوبة للمواطنين من الخبز وتم صرفها ويوجد إقبال من المواطنين والعمل بجميع المخابز منتظم دون توقف أو زحام.


 


االتموين

الاهرام للمجمعات الاستهلاكية

خضراوات وفاكهة

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