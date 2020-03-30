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الأمن العام يضبط 149 قضية مخدرات وينفذ 56744 حكم خلال 24 ساعة

الإثنين، 30 مارس 2020 11:53 ص
الأمن العام يضبط 149 قضية مخدرات وينفذ 56744 حكم خلال 24 ساعة حملات أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى – سليم على

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شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية موسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام من ضبط" 141 قطعة سلاح نارى ، 149 قضية مخدرات وتنفيذ 56744 حكم قضائى متنوع"، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

ووجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، ونجحت فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء في ضبط (141 قطعة سلاح نارى ، بحوزة 119 متهم)، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (56744) حكم قضائى متنوع ، وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية، تم ضبط تشكيل عصابى، ضم (5) متهمين، إرتكبوا (3) حوادث سرقة سيارات، وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط (149) قضية مخدرات بحوزة (163) متهم.

وأثمرت الجهود عن ضبط (57) متهم فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، تم ضبط (18) متهم لممارستهم أعمال البلطجة، وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة ، تم ضبط (74) دراجة نارية مخالفة، وفى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها، تم إعادة (5 سيارات)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط (13006) مخالفة مرورية، وفى مجال فحص السائقين، تم فحص (45) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (11) منهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

 


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