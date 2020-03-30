الأرصاد تناشد المواطنين الحذر من تخفيف الملابس وتؤكد: تقلبات جوية فى أى وقت

كتب محمود راغب

كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة التى تشهدها كافة الأنحاء بالبلاد وبدأت أمس الأحد، حيث من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بقيم تصل لـ 5 درجات.

وناشد مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، المواطنين بالحذر فى تخفيف الملابس خاصة وأننا فى فصل الربيع ووارد حدوث تقلبات جوية فى أى وقت، لافتا إلى أن هذا الارتفاع سيعقبه انخفاض فى درجات الحرارة مع نهاية الأسبوع.

وأشار مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى زيادة فترات سطوع الشمس مع وجود نشاط للرياح الغربية تعمل على زيادة ارتفاع حرارة الجو تكون مصحوبة بشوائب عالقة فى الجو .

وكشف شاهين أن البلاد تتعرض ايضا لنشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة خاصة على الطرق الصحراوية والطرق المكشوفة، تصل لحد العاصفة غرب البلاد بالصحراء الغربية والسلوم ومطروح تتجه الشرق مع يوم الثلاثاء المقبل.

ويشهد اليوم الإثنين، ارتفاع بحرارة الجو يصل 5 درجات، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس معتدل نهارا مائل شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة

وقال الخبراء، أن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة .