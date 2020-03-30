اليوم السابع
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الأرجنتين تمدد الحجر الإلزامى أسبوعين لمواجهة كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 08:57 ص
الأرجنتين تمدد الحجر الإلزامى أسبوعين لمواجهة كورونا الرئيس الأرجنتينى البرتو فرنانديز
وكالات

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أعلنت الأرجنتين اليوم تمديد فترة الحجر الإلزامى 14 يومًا لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذى أصيب به 820 شخصًا وأودى بعشرين آخرين.
وقال الرئيس البرتو فرنانديز إن القرار الذى اتخذناه هو تمديد الحجر الصحى بناءً على توصية الخبراء من أجل مواصلة السيطرة على انتقال الفيروس.

وتسبب فيروس كورونا فى الأرجنتين فى تأجيل المفاوضات مع صندوق النقد الدولى حول الديون، حيث كانت أن الأرجنتين بدأت خطة تفاوض مع صندوق النقد الدولى بشأن مبلغ 57 مليار دولار الذى اقترضته الأرجنتين عام 2018، من قبل الرئيس السابق موريسيو ماكرى للخروج من الأزمة الاقتصادية التى تواجه البلاد.

وتحاول الأرجنتين التوصل لطريقة تفاوض الحكومة الأرجنتينية تسعى لتسريع التخطيط والترويج والتفاوض والاقتراب من صفقة بنهاية مارس، وقالت إن خبراء مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس للدراسات الاقتصادية أشاروا هذا الأسبوع إلى أن صندوق النقد الدولى قد لا يتدخل بشكل كبير حتى عام 2021.

 

 


الأرجنتين

البرتو فرنانديز

كورونا

كورونا فى الأرجنتين

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