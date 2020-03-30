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ازاى تقدم تظلم لبرنامج تكافل وكرامة وأنت فى المنزل.. التضامن تجيب

الإثنين، 30 مارس 2020 06:50 م
ازاى تقدم تظلم لبرنامج تكافل وكرامة وأنت فى المنزل.. التضامن تجيب نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

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أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي البوابة الإلكترونية للاستعلامات وتسجيل شكاوى المواطنين وخاصة المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة بشكل إلكتروني على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

إطلاق البوابة الإلكترونية جاء لحرص الوزارة على تعزيز مستويات أعلى من الشفافية في تقديم خدمات برنامج تكافل وكرامة، وتقليل التعامل بين المواطن والموظف في إطار الإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الدولة لمواجهة كورونا المستجد، وكذلك توفير مصاريف الانتقال والمواصلات على المواطنين من منازلهم للوحدات الاجتماعية، وأن يكون لدى الوزارة آلية رقابة على عدد الشكاوى والاستعلامات التي تقدم بها المواطنين ونسبة الرد على الشكاوى حرصا منها على مصلحة المواطن وتقديم خدمة جيدة لعملائها.

يختص الموقع بالاستعلام والشكاوى، ويوفر بشكل خاص فرصة لمعرفة مدى استحقاق الأشخاص لصرف الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة وكذلك المبلغ المحدد للصرف قبل الذهاب لمكاتب البريد في حالة الاستحقاق، وكذلك تقديم الشكاوى الخاصة بالبرنامج، وهو ما يخفف من الضغط على الوحدات الاجتماعية.



ويتاح للمواطن الدخول المباشر على البوابة من خلال الرابط https://tk.moss.gov.eg، كما توفر الوزارة فيديو عبر حساباتها على موقعي التواصل الاجتماعي يوتيوب وفيسبوك (Moss.egypt) للتعريف بأسهل طرق استعمال البوابة بعروض مرئية وملفات عرض لمسلسل خطوات التصفح اللازمة.

ويتاح على البوابة للمواطن بعد إدخاله الرقم القومي إمكانية إجراء عمليات الاستعلام أو تقديم الشكاوى بالاختيار بين أكثر من موضوع للشكوى، وأيضاً متابعتها فيما بعد للتعرف على الرد الذي تفيد به الوزارة بعد دراسة موضوع شكواه حيث يمكن معرفة خطوات الاستعلام أو تسجيل الشكوى من خلال هذا الفيديو https://youtu.be/eiXNJp3i8Mc.

وتوصي وزارة التضامن الإجتماعي، في حالة الحاجة لمزيد من المعلومات، بالتواصل مع خدمة الخط الساخن 19680 المخصص للرد علي إستعلامات برنامج تكافل وكرامة وكذلك التواصل علي البريد الإليكتروني tk.grievance@moss.gov.eg







 


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