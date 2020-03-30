ارتفاع عدد وفيات كورونا فى إسبانيا إلى 7340 وعدد الإصابات يتخطى الصين

وكان قد أعلن رئيس الوزراء الإسباني، إغلاق كل المتاجر باستثناء الصيدليات ومحلات بيع الأغذية، كما أصدر قرارا بمنع التنقل باستثناء الذهاب إلى العمل والتبضع، حسبما ذكرت قناة العربية في نبأ عاجل لها.

وأكد رئيس الوزراء الإسباني، أن الجيش مستعد للمساعدة في مواجهة تداعيات كورونا، كما أصدر قرارا يقلص حركة القطارات بسبب فيروس كورونا.

وقالت محطة (تي.في.ئي) التلفزيونية الإسبانية العامة، إن عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا فى إسبانيا وصل إلى 193 حالة بزيادة عن 120 حالة .

وأضافت المحطة أن حالات الإصابة بكورونا تجاوزت بقليل 6250 حالة إصابة فى إسبانيا بزيادة عن 4209 حالات يوم الجمعة وارتفاعا أيضا عن 5753 حالة يوم الخميس.

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، أمس السبت، تسجيل 70 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID-19 خلال الساعات الـ24 الماضية.