ارتفاع عدد وفيات كورونا فى إسبانيا إلى 7340 وعدد الإصابات يتخطى الصين

قالت وزارة الصحة الإسبانية إن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 85195 اليوم الاثنين من 78797 إصابة أمس الأحد مما يجعل عدد المصابين في إسبانيا أعلى من نظيره في الصين التي تظهر أحدث بيانات أن عدد الإصابات فيها وصل إلى 81470.
وأضافت الوزارة أن عدد وفيات كورونا في إسبانيا ارتفع إلى 7340 اليوم الاثنين بعدما سجل 6528 أمس الأحد.
وكان قد أعلن رئيس الوزراء الإسباني، إغلاق كل المتاجر باستثناء الصيدليات ومحلات بيع الأغذية، كما أصدر قرارا بمنع التنقل باستثناء الذهاب إلى العمل والتبضع، حسبما ذكرت قناة العربية في نبأ عاجل لها.
وأكد رئيس الوزراء الإسباني، أن الجيش مستعد للمساعدة في مواجهة تداعيات كورونا، كما أصدر قرارا يقلص حركة القطارات بسبب فيروس كورونا.
وأضافت المحطة أن حالات الإصابة بكورونا تجاوزت بقليل 6250 حالة إصابة فى إسبانيا بزيادة عن 4209 حالات يوم الجمعة وارتفاعا أيضا عن 5753 حالة يوم الخميس.
أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، أمس السبت، تسجيل 70 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID-19 خلال الساعات الـ24 الماضية.
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