اليوم السابع
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ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في تركيا إلى 168 والمصابين إلى 10827

الإثنين، 30 مارس 2020 06:53 م
ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في تركيا إلى 168 والمصابين إلى 10827
ماجد تمراز

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أفادت قناة سكاي نيوز الإخبارية، في نبأ عاجل لها، أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في تركيا ارتفع إلى 168 وبلغت أعداد المصابين إلى 10827.

وكان علماء حددوا ما لا يقل عن ثمانية سلالات من الفيروس التاجي، الذى سبب خلل لانتشاره السريع في جميع أنحاء العالم .
 
وفقًا لموقع جريدة" نيويورك بوست"، تم إرسال أكثر من 2000 تسلسل وراثي للفيروس من المختبرات إلى قاعدة البيانات المفتوحة NextStain ، والتي تظهرأنه يتحورعلى الخرائط في الوقت الفعلي .
 
وقال الباحثون إن البيانات، التي تشمل عينات من كل قارة باستثناء القارة القطبية الجنوبية، كشفت أن الفيروس يتحور في المتوسط ​​كل 15 يومًا، حسبما ذكرت ناشيونال جيوجرافيك .

تركيا

كورونا

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اصابات كورونا

كوفيد 19

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