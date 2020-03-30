اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مارس 2020 08:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العراق إلى 630 حالة

الإثنين، 30 مارس 2020 07:36 م
ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العراق إلى 630 حالة ضحايا كورونا
ماجد تمراز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة العراقية عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العراق إلى 630 ، كما ارتفعت الوفيات إلى 46 و بلغت حالات الشفاء إلى 152 حالة حتى الآن.

وكانت أعلنت وزارة الصحة العراقية، فى حكومة إقليم كردستان، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد فى محافظة أربيل، وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "نينا"، اليوم الإثنين، أن خمسة من المصابين رجال ونساء وثلاثة آخرين أطفال وجميعهم من الملامسين للمصاب الذى أعلن عنه أمس فى ناحية خليفان.

وأشارت، إلى أن ثلاثة رجال من المصابين بالفيروس من محافظة دهوك وهم فى الحجر الصحى بأربيل إنتهى
 
وفى سياق متصل، أكدت وزارة الخارجية العراقية شفاء المواطن العراقى الذى أُصيب بفايروس كورونا فى إيران وخروجه من المستشفى.
 
و من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد لأبناء الجالية العراقية فى كندا والإمارات؛ ليرتفع مجموع المصابين بالفيروس خارج البلاد إلى 58 حالة.
 
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا) اليوم الاثنين، إن العدد الكلى للعراقيين المصابين فى عموم العالم 58 حالة موزعة، إضافة إلى حالتى وفاة فى بريطانيا، وواحدة فى النرويج.
 
وأشار الصحاف، إلى أن السفارات العراقية تبذل أقصى جهد فى متابعة أحوال المصابين، وتهيئة الرعاية الطبية لهم.
 
يذكر أن العراق وصل بها مجموع الإصابات المعلنة بفيروس "كورونا" حتى الآن فى جميع محافظاته إلى 554 حالة وتم شفاء 143 شخصا، فضلا عن 42 حالة وفاة.

العراق

كورونا

فيروس كورونا

فيروس كورونا المستجد

كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
من داخل الحجر الصحى المنزلى.. كيف احتفل سيرجيو راموس بعيد ميلاده وسط عائلته

من داخل الحجر الصحى المنزلى.. كيف احتفل سيرجيو راموس بعيد ميلاده وسط عائلته

على ناصية شارع إيامى ساكن مع أحزانى.. أغنية حسن شاكوش الجديدة لمسلسل البرنس

على ناصية شارع إيامى ساكن مع أحزانى.. أغنية حسن شاكوش الجديدة لمسلسل البرنس

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 30-3-2020 وعيار 24 بـ196.27 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 30-3-2020 وعيار 24 بـ196.27 ريال سعودى

الصحة: 47 إصابة كورونا.. وارتفاع حالات الشفاء إلى 150.. ووفاة واحدة

الصحة: 47 إصابة كورونا.. وارتفاع حالات الشفاء إلى 150.. ووفاة واحدة

هل هناك علاقة بين الدرن وانخفاض إصابات كورونا بالشرق الأوسط؟

هل هناك علاقة بين الدرن وانخفاض إصابات كورونا بالشرق الأوسط؟

بدء حظر التجول فى البلاد لليوم السادس وانتشار شرطى مكثف فى الشوارع

بدء حظر التجول فى البلاد لليوم السادس وانتشار شرطى مكثف فى الشوارع

أخبار مصر.. الحكومة تقرر عدم قطع المياه عن العدادات مسبقة الدفع خلال الحظر

أخبار مصر.. الحكومة تقرر عدم قطع المياه عن العدادات مسبقة الدفع خلال الحظر

موازنة تاريخية لمصر بقيمة 1.7 تريليون جنيه.. وزيادة الأجور لـ335 مليار جنيه

موازنة تاريخية لمصر بقيمة 1.7 تريليون جنيه.. وزيادة الأجور لـ335 مليار جنيه

قضايا كروية أثارت الجدل فى الحجر المنزلى بعد هجمة كورونا.. رحيل إكرامى وعاشور عن الأهلى.. ندم الحضرى وصديق على ارتداء قميصى القطبين.. تصريحات الكابيتانو وهجوم وائل جمعة.. والغضب المكتوم لمؤمن زكريا

قضايا كروية أثارت الجدل فى الحجر المنزلى بعد هجمة كورونا.. رحيل إكرامى وعاشور عن الأهلى.. ندم الحضرى وصديق على ارتداء قميصى القطبين.. تصريحات الكابيتانو وهجوم وائل جمعة.. والغضب المكتوم لمؤمن زكريا

شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة