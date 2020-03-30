ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العراق إلى 630 حالة

ماجد تمراز

أعلنت وزارة الصحة العراقية عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العراق إلى 630 ، كما ارتفعت الوفيات إلى 46 و بلغت حالات الشفاء إلى 152 حالة حتى الآن.

وكانت أعلنت وزارة الصحة العراقية، فى حكومة إقليم كردستان، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد فى محافظة أربيل، وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "نينا"، اليوم الإثنين، أن خمسة من المصابين رجال ونساء وثلاثة آخرين أطفال وجميعهم من الملامسين للمصاب الذى أعلن عنه أمس فى ناحية خليفان.

وأشارت، إلى أن ثلاثة رجال من المصابين بالفيروس من محافظة دهوك وهم فى الحجر الصحى بأربيل إنتهى

وفى سياق متصل، أكدت وزارة الخارجية العراقية شفاء المواطن العراقى الذى أُصيب بفايروس كورونا فى إيران وخروجه من المستشفى.

و من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد لأبناء الجالية العراقية فى كندا والإمارات؛ ليرتفع مجموع المصابين بالفيروس خارج البلاد إلى 58 حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا) اليوم الاثنين، إن العدد الكلى للعراقيين المصابين فى عموم العالم 58 حالة موزعة، إضافة إلى حالتى وفاة فى بريطانيا، وواحدة فى النرويج.

وأشار الصحاف، إلى أن السفارات العراقية تبذل أقصى جهد فى متابعة أحوال المصابين، وتهيئة الرعاية الطبية لهم.

يذكر أن العراق وصل بها مجموع الإصابات المعلنة بفيروس "كورونا" حتى الآن فى جميع محافظاته إلى 554 حالة وتم شفاء 143 شخصا، فضلا عن 42 حالة وفاة.