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ارتفاع ضحايا فيروس كورونا فى السويد إلى 146 والإصابات تتخطى 4 آلاف حالة

الإثنين، 30 مارس 2020 06:15 م
ارتفاع ضحايا فيروس كورونا فى السويد إلى 146 والإصابات تتخطى 4 آلاف حالة مؤتمر الصحة السويدية
كتب محمد تهامى زكى

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أعلنت هيئة الصحة العامة فى السويد، خلال مؤتمر صحفى، اليوم الاثنين، تسجيل 36 حالة وفاة جديدة، بسبب مرض فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، ليرتفع عدد إجمالى الوفيات فى البلاد إلى 146 حالة.

ووفقا لموقع راديو السويد، أوضح أندش تيجنيل، عالم الأوبئة فى هيئة الصحة السويدية، إن عدد الإصابات المسجلة بالمرض تخطى 4 آلاف مصاب، مشيرا إلى أن أكثر من 300 مصاب حتى الآن، تلقوا الرعاية اللازمة.

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وكشفت هيئة الصحة، إحصائية عن أعمار المتوفيين ضحايا كورونا، حيث أظهرت الأرقام أن معظم الضحايا فى الفئة العمرية من 80 إلى 90 عاما، وكان حصيلة وفيات هذه الفئة 65 حالة، و32 حالة وفاة فوق سن التسعين عاما، و34 وفاة فى الفئة العمرية من 70 إلى 79 عاما، و6 وفيات من 60 إلى 69 عاما، و8 فيات فى الفئة العمرية من 50 إلى 59 عاما، بينما كانت حالة وفاة واحدة للفئة العمرية من 20 بينما كانت حالة وفاة واحدة أقل من 30 عاما، مشيرة إلى نحو 88 حالة وفاة كانت فى العاصمة ستوكهولم.

من جانبها، دعت تاها ألكسندرسون، المسؤولة عن الأزمات فى إدارة الشؤون الاجتماعية، السويديين إلى عدم السفر فى عطلة الفصح، لتخفيف العبء على نظام الرعاية الطبية، موضحة أن السويد تتسلم شحنات من أدوات الوقاية الطبية لكنها تنفد بسرعة نتيجة الطلب اليومي الكبير من المحافظات.

وأشارت ألكسندرسون، إلى أن المستشفيات قلصت العلميات الجراحية غير العاجلة نتيجة الضغط الحاصل على موظفي الرعاية.

 

 


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