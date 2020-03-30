إيطاليا تتوقع الإبقاء على قيود كورونا مع انتظارها تراجعا مطردا فى انتشار المرض

رويترز

قال مسؤولون اليوم الاثنين إن من شبه المؤكد أن تُبقي إيطاليا على إجراءات العزل العام بسبب تفشي فيروس كورونا لمدة أسبوعين آخرين على الأقل، حيث لم يظهر تراجع ملموس بعد في عدد حالات الإصابة الجديدة بالمرض.

وتوفي بالمرض زهاء 11 ألف شخص في إيطاليا منذ يوم 21 فبراير شباط، وهو أكبر عدد من الوفيات بسبب كورونا في العالم، في حين أُصيب نحو 97689 شخصا خلال ما يزيد قليلا على خمسة أسابيع، أي أكثر من أي دولة أخرى في العالم باستثناء الولايات المتحدة.

وتأكيدا لمخاطر المرض، أعلنت نقابة الأطباء وفاة 11 طبيبا آخرين اليوم الاثنين ليرتفع العدد الإجمالي للأطباء المتوفين إلى 61.

وقالت النقابة إنه لم تُجر الفحوص الخاصة بالمرض لهم جميعا قبل وفاتهم غير أنها ربطت وفاتهم بالوباء. وكان كثيرون من الأطباء المتوفين ممارسين عامين في لومبارديا، المنطقة الأكثر تضرراً في شمال إيطاليا.

وقال أتيليو فونتانا حاكم منطقة لومبارديا الإيطالية إنه سيكون على الحكومة تمديد الحملة الشاملة شبه الكاملة على الحركة وأنشطة الشركات التي فُرضت على أنحاء البلاد منذ التاسع من مارس آذار وكان مقررا أن تنتهي يوم الجمعة.

وأضاف للصحفيين "علينا أن نتفق على ذلك مع مناطق أخرى لكنني أرى أننا نتحدث (عن الإبقاء على إجراءات العزل العام) حتى منتصف أبريل نيسان على الأقل".

وقال حاكم منطقة بوليا بجنوب إيطاليا يوم السبت إن القيود يجب أن تبقى حتى مايو أيار.