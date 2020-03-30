اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مارس 2020 08:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إغلاق 6 محلات خالفوا موعد الغلق وإعدام "شيش" بالشرقية.. صور

الإثنين، 30 مارس 2020 08:34 م
إغلاق 6 محلات خالفوا موعد الغلق وإعدام "شيش" بالشرقية.. صور
الشرقية - إيمان مهنى-حمدي عبدالعظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

 

أغلق اللواء سامى علام رئيس مدينة بلبيس بالشرقية، 6 محلات خالفوا مواعيد الغلق الرسمية، الخامسة مساء، موضحاً أنه وجه حملات تجوب أنحاء المركز ولمتابعه غلق المحال التجارية والالتزام بالتعليمات، مما أسفر عن ضبط 6 محال مخالفة وهى " محل للفول والفلافل بسعدون، محل كشرى، قهوه بشارع الاهوانى، محل لبيع الكبده، محل جزاره بابو سمران، ورشه سيارات بارض البطريقه " .

 

و كما أشار "علام "، انه قد وجها حملات من قسم حماية الأراضى، قبل موعد حظر حركة المواطنين، تكمنت من إزالة 3 حالات على مساحه 350 متر بكفر ايوب سليمان، 4 حالات بالوحدة المحلية أولاد سيف تم سير اعمده وردم جور وفك شده خشبيه لقواعد .

من ناحية اخري، قامت لجنة، اليوم الاثنين، برئاسة مركز ومدينة الزقازيق، بإعدام عشرات الشيش وأدوات التدخين المتحفظ عليها من المقاهي المخالفة لقرار الحظر وإجراءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

تشكلت اللجنة برئاسة المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وثناء فوزي رئيسة حي ثان الزقازيق، ومحمد محمود رئيس حي أول الزقازيق، ومدير المتابعة الميدانية بالمحافظة ورؤساء أقسام الإشغالات بالمركز والأحياء.

وجاءت عملية إعدام أدوات التدخين حفاظا علي سلامة المواطنين من هذه الأدوات للسيطرة على عدوى فيروس كورونا.

شهدت مدن ومراكز محافظة الشرقية، التزامًا كاملآ من أهالى المحافظة بتطبيق القرار والتزام مواطنى المحافظة بقرار حظر التجوال، ضمن تنفيذ الإجراءات الجادة التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار ڤيروس كورونا المستجد، وذلك ابتداءً من الساعة 7 مساءً حتى الساعة الـ 6 صباحًا، تنفيذًا لقرار رئاسة مجلس الوزراء فى إطار الخطة الشاملة والإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة ڤيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

 

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بوعى المواطن الشرقاوى وإلتزامه فى تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء والتوقيتات المحددة لحظر التجوال حتى يتم عبور هذه المرحلة العصيبة بسلام، مؤكدًا أن هذا الالتزام هو دليل بأن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء فى المسئولية حتى إنتهاء هذه الأزمة.

 

 أكد المحافظ التواجد الدائم لرؤساء المراكز والمدن والأحياء مع قوات الأمن فى الشوارع بجميع أنحاء المحافظة لمتابعة تنفيذ القرار وضبط المخالفين ومتابعة الحالة الأمنية وانضباط المواطنين فى تنفيذ قرار حظر الحركة وفقآ للتوقيتات المعلنة.

 

أضاف المحافظ استمرار الإجراءات الوقائية المُتخذة فى المحافظة التى تضمنت أعمال التطهير بالمنشآت كافة والأماكن العامة ووسائل النقل والشوارع والميادين العامة بدائرة المحافظة وتكثيف حملات التوعية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد وفق خطة الدولة للحد من انتشار الفيروسات حفاظا على الصحه العامة للمواطنين.

 

اغلاق المحلات المخالفة (2)
اغلاق المحلات المخالفة (2)

 

اغلاق المحلات المخالفة (3)
اغلاق المحلات المخالفة (3)

 

اغلاق المحلات المخالفة (4)
اغلاق المحلات المخالفة (4)

 

اغلاق المحلات المخالفة (1)
اغلاق المحلات المخالفة (1)

 

 

 


الشرقية

اخبار الشرقية

كورنا

صحة الشرقية

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"صحة الشرقية": دورات تدريبية مكثفة للأطباء على أعمال العناية المركزة

الإثنين، 30 مارس 2020 08:09 م

ماذا فعل المحافظون لتسهيل صرف المعاشات للمواطنين؟.. القليوبية والغربية يخصصان 34 مدرسة لمواجهة الزحام.. والمنيا توفر كراسى أمام الصراف الآلى.. الشرقية والدقهلية يستعينان بمراكز الشباب..والبحيرة تخصص استاد رياضى

الإثنين، 30 مارس 2020 07:45 م

صور.. "زراعة الشرقية" تطهر المنشآت الحكومية للوقاية من فيروس كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 07:33 م

قرارات تأمينية فى قلعة الزمالك.. تسويق سيسيه والتمسك بساسي وبن شرقي الأهم

الإثنين، 30 مارس 2020 06:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
من داخل الحجر الصحى المنزلى.. كيف احتفل سيرجيو راموس بعيد ميلاده وسط عائلته

من داخل الحجر الصحى المنزلى.. كيف احتفل سيرجيو راموس بعيد ميلاده وسط عائلته

على ناصية شارع إيامى ساكن مع أحزانى.. أغنية حسن شاكوش الجديدة لمسلسل البرنس

على ناصية شارع إيامى ساكن مع أحزانى.. أغنية حسن شاكوش الجديدة لمسلسل البرنس

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 30-3-2020 وعيار 24 بـ196.27 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 30-3-2020 وعيار 24 بـ196.27 ريال سعودى

الصحة: 47 إصابة كورونا.. وارتفاع حالات الشفاء إلى 150.. ووفاة واحدة

الصحة: 47 إصابة كورونا.. وارتفاع حالات الشفاء إلى 150.. ووفاة واحدة

هل هناك علاقة بين الدرن وانخفاض إصابات كورونا بالشرق الأوسط؟

هل هناك علاقة بين الدرن وانخفاض إصابات كورونا بالشرق الأوسط؟

بدء حظر التجول فى البلاد لليوم السادس وانتشار شرطى مكثف فى الشوارع

بدء حظر التجول فى البلاد لليوم السادس وانتشار شرطى مكثف فى الشوارع

أخبار مصر.. الحكومة تقرر عدم قطع المياه عن العدادات مسبقة الدفع خلال الحظر

أخبار مصر.. الحكومة تقرر عدم قطع المياه عن العدادات مسبقة الدفع خلال الحظر

موازنة تاريخية لمصر بقيمة 1.7 تريليون جنيه.. وزيادة الأجور لـ335 مليار جنيه

موازنة تاريخية لمصر بقيمة 1.7 تريليون جنيه.. وزيادة الأجور لـ335 مليار جنيه

قضايا كروية أثارت الجدل فى الحجر المنزلى بعد هجمة كورونا.. رحيل إكرامى وعاشور عن الأهلى.. ندم الحضرى وصديق على ارتداء قميصى القطبين.. تصريحات الكابيتانو وهجوم وائل جمعة.. والغضب المكتوم لمؤمن زكريا

قضايا كروية أثارت الجدل فى الحجر المنزلى بعد هجمة كورونا.. رحيل إكرامى وعاشور عن الأهلى.. ندم الحضرى وصديق على ارتداء قميصى القطبين.. تصريحات الكابيتانو وهجوم وائل جمعة.. والغضب المكتوم لمؤمن زكريا

شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة