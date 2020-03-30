إغلاق 6 محلات خالفوا موعد الغلق وإعدام "شيش" بالشرقية.. صور

الشرقية - إيمان مهنى-حمدي عبدالعظيم

أغلق اللواء سامى علام رئيس مدينة بلبيس بالشرقية، 6 محلات خالفوا مواعيد الغلق الرسمية، الخامسة مساء، موضحاً أنه وجه حملات تجوب أنحاء المركز ولمتابعه غلق المحال التجارية والالتزام بالتعليمات، مما أسفر عن ضبط 6 محال مخالفة وهى " محل للفول والفلافل بسعدون، محل كشرى، قهوه بشارع الاهوانى، محل لبيع الكبده، محل جزاره بابو سمران، ورشه سيارات بارض البطريقه " .

و كما أشار "علام "، انه قد وجها حملات من قسم حماية الأراضى، قبل موعد حظر حركة المواطنين، تكمنت من إزالة 3 حالات على مساحه 350 متر بكفر ايوب سليمان، 4 حالات بالوحدة المحلية أولاد سيف تم سير اعمده وردم جور وفك شده خشبيه لقواعد .

من ناحية اخري، قامت لجنة، اليوم الاثنين، برئاسة مركز ومدينة الزقازيق، بإعدام عشرات الشيش وأدوات التدخين المتحفظ عليها من المقاهي المخالفة لقرار الحظر وإجراءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



تشكلت اللجنة برئاسة المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وثناء فوزي رئيسة حي ثان الزقازيق، ومحمد محمود رئيس حي أول الزقازيق، ومدير المتابعة الميدانية بالمحافظة ورؤساء أقسام الإشغالات بالمركز والأحياء.



وجاءت عملية إعدام أدوات التدخين حفاظا علي سلامة المواطنين من هذه الأدوات للسيطرة على عدوى فيروس كورونا.

شهدت مدن ومراكز محافظة الشرقية، التزامًا كاملآ من أهالى المحافظة بتطبيق القرار والتزام مواطنى المحافظة بقرار حظر التجوال، ضمن تنفيذ الإجراءات الجادة التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار ڤيروس كورونا المستجد، وذلك ابتداءً من الساعة 7 مساءً حتى الساعة الـ 6 صباحًا، تنفيذًا لقرار رئاسة مجلس الوزراء فى إطار الخطة الشاملة والإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة ڤيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بوعى المواطن الشرقاوى وإلتزامه فى تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء والتوقيتات المحددة لحظر التجوال حتى يتم عبور هذه المرحلة العصيبة بسلام، مؤكدًا أن هذا الالتزام هو دليل بأن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء فى المسئولية حتى إنتهاء هذه الأزمة.

أكد المحافظ التواجد الدائم لرؤساء المراكز والمدن والأحياء مع قوات الأمن فى الشوارع بجميع أنحاء المحافظة لمتابعة تنفيذ القرار وضبط المخالفين ومتابعة الحالة الأمنية وانضباط المواطنين فى تنفيذ قرار حظر الحركة وفقآ للتوقيتات المعلنة.

أضاف المحافظ استمرار الإجراءات الوقائية المُتخذة فى المحافظة التى تضمنت أعمال التطهير بالمنشآت كافة والأماكن العامة ووسائل النقل والشوارع والميادين العامة بدائرة المحافظة وتكثيف حملات التوعية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد وفق خطة الدولة للحد من انتشار الفيروسات حفاظا على الصحه العامة للمواطنين.



اغلاق المحلات المخالفة (2)



اغلاق المحلات المخالفة (3)



اغلاق المحلات المخالفة (4)