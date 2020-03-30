إعدام 11 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر بعد ضبطها فى باب الشعرية

كتب سليم على

قررت نيابة باب الشعرية الجزئية، اليوم الاثنين، التحفظ على 11 ألف كمامة طبية مصنوعة من خامات مجهولة المصدر داخل أحد المحال التجارية بدائرة القسم، وإرسالها إلى المعمل الكيميائى لفحصها وإعدامها.

كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط صاحب محل ترزى كائن بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، وعاطل، حال تواجدهما بالمحل ملك الأول، وقيامهما بتصنيع الكمامات الطبية "بدون ترخيص" أو تصريح من الجهات المختصة مُستخدمان خامات مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المحل على المضبوطات (جوال بداخله كمية كبيرة من الكمامات المصنعة- ثوب كبير الحجم أزرق اللون)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد تصنيع الكمامات الطبية بدون تصريح من الجهات المختصة.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".