إصابة الداعية السعودى "الشاطرى" بكورونا يثير تعاطفاً على السوشيال ميديا

كتب أحمد عرفة

جاءت إصابة الداعية السعودي الشيخ أبو بكر الشاطري، بفيروس كورونا خلال إقامته في العاصمة البريطانية لندن، حالة كبيرة من التعاطف من جانب رواد السوشيال ميديا معه، داعين له بالشفاء العاجل من هذا الفيروس المستجد.

الداعية الكويتى، وإمام المسجد الكبير في الكويت الشيخ أحمد بن عبدالعزيز النفيس، كان هو من أعلن خبر إصابة الشيخ الشاطرى بكورونا، قائلا في تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر":"دعواتكم لأخي الغالي الشيخ أبو بكر الشاطري، فقد أصيب بكورونا من مقامه في لندن، اللهم اشفِه بشفائك، وداوِه بدوائك يا أرحم الراحمين، سافرت معه 10 أيام وكنا بغرفة واحدة، ووالله إنه لم يترك قيام الليل وورده القرآني ولا ليلة واحدة فيما أحسب".

خبر إصابة الداعية السعودى بفيروس كورونا، دفع العديد من رواد السوشيال الميديا للتفاعل مع الخبر خاصة الجمهور الخليجى، حيث قال راشد النقيبى، ردا على خبر مرض الشيخ السعودى: علمت أن الشيخ القارئ/ شيخ أبوبكر الشاطري أصيب بمرض كورونا .. في محل إقامته في لندن .. اللهم اشفه واطرح في جسده الصحة والعافية..له فضل علي عظيم من بعد الله ..فقد حفظت القرآن كاملاً عن طريق سماع صوته؛ وأعرف عدداً من الأصدقاء كذلك.

وقالت أمل الشيخ :" دعواتكم لأخينا القارىء الشيخ ، شيخ أبو بكر الشاطري بالشفاء والعافية، فقد أصيب بكورونا من مقامه في لندن.. اللهم اشفه واكشف ما به من ضر وارفع ما نزل عليه من بأس، اللهم آمين".

بدوره قال هزاع البلوشى :" وصلني خبر إصابة القارئ أبوبكر الشاطري بفايروس كورونا بمقر إقامته في لندن، اسأل الله سبحانه أن يرفع عنه البلاء وأن يصب على جسده الشفاء يارب إنك سميع الدعاء اللهم ارفع عنّا هذا البلاء ولا ترينا في أنفسنا وأهلينا ومن نحبهم ويحبوننا كل مكروه يارب التلاوه هذه للقارئ الشاطري دعواتكم".