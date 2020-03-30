اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مارس 2020 01:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إسبانيا تسجل 812 وفاة بسبب كورونا خلال 24 ساعة والإجمالى يرتفع لـ7340 حالة

الإثنين، 30 مارس 2020 11:57 ص
إسبانيا تسجل 812 وفاة بسبب كورونا خلال 24 ساعة والإجمالى يرتفع لـ7340 حالة كورونا
كتب ـ سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سجلت وزارة الصحة فى إسبانيا اليوم الاثنين 812 وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال 24 ساعة ليصل إجمالى عدد الوفيات إلى 7340، جاء ذلك بحسب سكاى نيوز الإخبارية، كانت وزارة الصحة الإسبانية، قالت أمس الأحد، إن الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في إسبانيا زادت 838 حالة أثناء الليل، وهو أعلى معدل وفيات يومي، لتصل إلى 6528 حالة وفاة، وأضافت الوزراة أن "إجمالي عدد الإصابات قد ارتفع إلى 78797 من 72248  السبت الماضى، ليبلغ عدد الإصابات الجديدة خلال 24 ساعة 6549 حالة".

وكان البرلمان الإسباني، قد وافق الخميس الماضي، على تمديد العمل بحالة الطوارئ لمدة أسبوعين آخرين، من أجل السماح للحكومة بمواصلة إجراءات الإغلاق الصارمة أملًا في احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.
 
ومن جانبه، أعلن رئيس الوزراء الإسبانى، تعليق كل الأنشطة غير الضرورية لمدة أسبوعين للحد من انتشار فيروس كورونا. ذكرت ذلك قناة "سكاى نيوز" الإخبارية مساء السبت، دون الإفادة بتفاصيل أخرى.
 
وكانت الحكومة الإسبانية أعلنت - في وقت سابق- عن إصابة نائبة رئيس الوزراء كارمين كالفو، بفيروس كورونا.

وأشارت الحكومة الإسبانية -في بيان- إلى أن تأكيد الإصابة جاء بنتيجة الفحوصات التي جرت، فيما كان الفحص الأول سلبيا، مضيفة "أنه تم إجراء الفحص الثاني لأن الأول أثبت أنه غير كاف"، مؤكدة أن كالفو بحالة جيدة وتتلقى العلاج الطبي حاليا.  


كورونا

كوفيد 19

فيروس كورونا

وباء كورونا

جائحة كورونا

مصابى كورونا

علاج فيروس كورونا

COVID19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

الأرصاد تناشد المواطنين الحذر من تخفيف الملابس وتؤكد: تقلبات جوية فى أى وقت

الأرصاد تناشد المواطنين الحذر من تخفيف الملابس وتؤكد: تقلبات جوية فى أى وقت

أبرزهم ميسى ومبابى.. كورونا يجبر 10 نجوم على تخفيض القيمة التسويقية

أبرزهم ميسى ومبابى.. كورونا يجبر 10 نجوم على تخفيض القيمة التسويقية

بدء جلسة لجنة التخطيط بالأهلي مع أحمد فتحي لتجديد عقده

بدء جلسة لجنة التخطيط بالأهلي مع أحمد فتحي لتجديد عقده

قصة الفيديو الذى أشعل الأزمة بين كامل الوزير والإبراشى..وزير النقل : إنت بتعرض صور قديمة كأنها النهارده ..مفيش زحام ومتشكرين.. والإبراشى : الموضوع مش شخصى وياريت تهزمنا بالقاضية لتحقيق المصلحة الوطنية

قصة الفيديو الذى أشعل الأزمة بين كامل الوزير والإبراشى..وزير النقل : إنت بتعرض صور قديمة كأنها النهارده ..مفيش زحام ومتشكرين.. والإبراشى : الموضوع مش شخصى وياريت تهزمنا بالقاضية لتحقيق المصلحة الوطنية

بعد يومين من إصابته بـ"كورونا"..وفاة أيقونة الموسيقي الريفية جو ديفي

بعد يومين من إصابته بـ"كورونا"..وفاة أيقونة الموسيقي الريفية جو ديفي

زى النهارده.. ليفربول يسحق توتنهام برباعية فى الدورى الإنجليزى 2014

زى النهارده.. ليفربول يسحق توتنهام برباعية فى الدورى الإنجليزى 2014

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة