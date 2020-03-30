اليوم السابع
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إخلاء سبيل 3 متهمين بإساءة استخدام مواقع التواصل بضمان محل الإقامة

الإثنين، 30 مارس 2020 11:44 ص
إخلاء سبيل 3 متهمين بإساءة استخدام مواقع التواصل بضمان محل الإقامة النيابة العامة
كتبت أمنية الموجي

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قررت النيابة العامة، إخلاء سبيل 3 متهمين بضمان محل الإقامة على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة فى اتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

 

يشار إلى أن النيابة أسندت للمتهمين بالقضية، وهم كلا من: "ن. م"، و"م. أ"، و"م. ع" ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

 

المتهمان بالقضية رقم 650 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وجهت النيابة إليهما اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. ويواجه المتهمين بالقضية بارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.


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