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إخلاء سبيل فتاتين اخترقتا حظر التجوال بالتجمع الأول لبث فيديوهات "تيك توك"

الإثنين، 30 مارس 2020 09:00 ص
إخلاء سبيل فتاتين اخترقتا حظر التجوال بالتجمع الأول لبث فيديوهات "تيك توك" حبس-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإخلاء سبيل فتاتين ذوتا شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعى، بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهما على ذمة التحقيقات.
 
وألقت قوات الأمن بقسم التجمع الأول، برئاسة المقدم تامر عبد الشافعى، رئيس مباحث القسم القبض على "م.أ"، إحدى الفتيات ذات الشهرة على برنامج "التيك توك"، ووسائل التواصل الاجتماعي، و "ح.ح"، بسبب بث العديد من الفيديوهات التى ظهرا  فيها بالطرق العامة خلال وقت حظر التجوال بالتجمع الأول.
 
البداية بتلقي المقدم تامر عبدالشافي، رئيس مباحث قسم التجمع الأول، عدة بلاغات من سكان المنطقة،  والعديد من مستخدمي السوشيال ميديا ضد "م.ا"، و "ح.ح"، بسبب انتشار فيديوهات لهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اخترقا بها حظر التجول بشوارع التجمع الأول، وهو ما يعد مخالفة وتحريض، وعدم احترام لقرارات رئاسة مجلس الوزراء بفرض حظر التجول كإحدى الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.
 
وعلي الفور تم اخطار اللواء نبيل سليم،  مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء محمد يوسف، مدير المباحث الجنائية،  والعميد عمرو إبراهيم، رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة، والعقيد سمير مجدى مفتش المباحث، وبناءا علي توجيهات من السيد اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بضبطها وعرضها علي النيابة.
 
تم ضبط "م.ا"، و "ح.ح"، وتبين نشرهما فيديوهات تخالف به القانون وذلك علي حسابها الشخصي علي برنامج الانستجرام، والذي يحتوي علي مليون ونصف متابع، و ثلاثة مليون تيك توك.
 
 

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