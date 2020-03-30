أكاديمية روسية تعلن بدء ابتكار 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا

كتب سمير حسنى

أعلن فلاديمير تشيخونين، رئيس قسم العلوم الطبية الحيوية في أكاديمية العلوم الروسية، أن الأكاديمية تشارك في ابتكار ثلاثة لقاحات واعدة مضادة لفيروس كورونا. وقال:"يعلم الجميع عن ابتكار مركز "فيكتور" للقاح مضاد لفيروس كورونا. ولكني أتحدث عن ابتكارات أخرى".

وأضاف بحسب "روسيا اليوم" "يجري فى كلية العلوم البيولوجية بجامعة موسكو، تحت إشراف الأكاديمي ميخائيل كيربيتشينكوف ابتكار نموذج للقاح متعدد القدرة لمكافحة فيروس كورونا. أي يمكن أن يكون مضادا لمجموعة واسعة من فيروس كورونا، وليس المستجد كوفيد 19 فقط".

وأشار إلى أن الخبراء بمعهد شيمياكين للكيمياء العضوية الحيوية، يبتكرون لقاحا عالى التقنية مضادا لفيروس كورونا المستجد، أساسه جزيئات شبيهة بالفيروسات، باستخدام ما يسمى الأجزاء المكونة لبروتين فيروس كورونا".، مضيفا: "هذه تقنية عالية مثيرة للاهتمام. لأنها برأيى سوف تؤدي إلى ابتكار لقاح واعد جدا".

واختتم حديثه قائلا: "آمل ومتأكد من أننا فى النهاية سننتج لقاحا فعالا واسع الفعالية ليس فقط ضد فيروس كورونا المستجد، بل مجموعة واسعة من فيروسات كورونا.