أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور للجملة.. الفراولة تبدأ من 3 جنيهات

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 30-3 - 2020، استقرارا بالأسواق المصرية وسوق العبور للجملة، حسبما أعلنت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار جميع الأصناف تشهد استقرار بالرغم من الاقبال الكبير على الخضر والفاكهة بالأسواق المصرية ، وذلك بفضل زيادة الإنتاج المحلي زيادة المعروض من جميع أصناف الفاكهة فى الاسواق المحلية وذلك ادى الى استقرار الاسعار .

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة ، ان أسعار البرتقال البلدى تتراوح بين 3 - 5جنيهات، و البرتقال السكرى ليتراوح بين 3- 5جنيهات، وانخفض سعر البرتقال أبو سرة ليتراوح بين 4-9 جنيها مقابل 5 –10جنيهات للكيلو، و سعر اليوسفي ليتراوح بين 3-7جنيهات ، وسجل سعر الليمون ليتراوح 3-12 جنيها للكيلو.

وأشار النجيب ل"اليوم السابع" إلى أن أسعار التفاح الأمريكى والايطالى يتراوح بين 17 – 23 جنيها ، والتفاح الجولدن 17 جنيها ، والتفاح السورى 18 جنيها ، بينما سعر الفراولة لتترواح بين 3 – 6 جنيهات ، والكانتلوب بين 3 -6 جنيهات ، كما سجلت أسعار الجوافة 3-7 ،و تراوح سعر الكاكا بين 6- 9 .

الجدير بالذكر أن شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق أن أسعار الخضراوات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة لكل الأصناف.