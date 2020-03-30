اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مارس 2020 01:06 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور للجملة.. الفراولة تبدأ من 3 جنيهات

الإثنين، 30 مارس 2020 12:28 م
أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور للجملة.. الفراولة تبدأ من 3 جنيهات الفاكهة
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 30-3 - 2020، استقرارا بالأسواق المصرية وسوق العبور للجملة، حسبما  أعلنت  شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار جميع الأصناف تشهد استقرار بالرغم من الاقبال الكبير على الخضر والفاكهة بالأسواق المصرية ، وذلك بفضل زيادة الإنتاج المحلي زيادة المعروض من جميع أصناف الفاكهة فى الاسواق المحلية وذلك ادى الى استقرار الاسعار .
 
 
وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة ، ان أسعار البرتقال البلدى تتراوح بين 3 - 5جنيهات، و البرتقال السكرى ليتراوح بين 3- 5جنيهات، وانخفض سعر البرتقال أبو سرة ليتراوح بين 4-9 جنيها مقابل  5 –10جنيهات للكيلو، و سعر اليوسفي ليتراوح بين 3-7جنيهات ، وسجل  سعر الليمون ليتراوح 3-12 جنيها للكيلو. 
 
وأشار النجيب ل"اليوم السابع" إلى  أن أسعار التفاح الأمريكى والايطالى يتراوح بين 17 – 23 جنيها ، والتفاح الجولدن 17 جنيها ، والتفاح السورى 18 جنيها ، بينما  سعر الفراولة لتترواح بين 3 – 6 جنيهات  ، والكانتلوب بين 3 -6 جنيهات ، كما سجلت   أسعار الجوافة 3-7   ،و تراوح سعر الكاكا بين 6- 9 .
 
الجدير بالذكر أن شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق أن أسعار الخضراوات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة لكل الأصناف.

اسعار الفاكهة اليوم

اسعار الفاكهة اليوم الاثنين

سوق العبور

سوق الجملة

أخبار اقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

الأرصاد تناشد المواطنين الحذر من تخفيف الملابس وتؤكد: تقلبات جوية فى أى وقت

الأرصاد تناشد المواطنين الحذر من تخفيف الملابس وتؤكد: تقلبات جوية فى أى وقت

أبرزهم ميسى ومبابى.. كورونا يجبر 10 نجوم على تخفيض القيمة التسويقية

أبرزهم ميسى ومبابى.. كورونا يجبر 10 نجوم على تخفيض القيمة التسويقية

بدء جلسة لجنة التخطيط بالأهلي مع أحمد فتحي لتجديد عقده

بدء جلسة لجنة التخطيط بالأهلي مع أحمد فتحي لتجديد عقده

قصة الفيديو الذى أشعل الأزمة بين كامل الوزير والإبراشى..وزير النقل : إنت بتعرض صور قديمة كأنها النهارده ..مفيش زحام ومتشكرين.. والإبراشى : الموضوع مش شخصى وياريت تهزمنا بالقاضية لتحقيق المصلحة الوطنية

قصة الفيديو الذى أشعل الأزمة بين كامل الوزير والإبراشى..وزير النقل : إنت بتعرض صور قديمة كأنها النهارده ..مفيش زحام ومتشكرين.. والإبراشى : الموضوع مش شخصى وياريت تهزمنا بالقاضية لتحقيق المصلحة الوطنية

بعد يومين من إصابته بـ"كورونا"..وفاة أيقونة الموسيقي الريفية جو ديفي

بعد يومين من إصابته بـ"كورونا"..وفاة أيقونة الموسيقي الريفية جو ديفي

زى النهارده.. ليفربول يسحق توتنهام برباعية فى الدورى الإنجليزى 2014

زى النهارده.. ليفربول يسحق توتنهام برباعية فى الدورى الإنجليزى 2014

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة