اليوم السابع
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7 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى مالى

الأحد، 29 مارس 2020 01:26 ص
7 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى مالى انتشار فيروس كورونا فى دول العالم
أ.ش.أ

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أعلنت وزارة الصحة فى مالى، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات فى البلاد إلى 18 حالة.

وقالت الوزارة - في بيان بثته الإذاعة الرسمية - إن من بين الإصابات الجديدة، 6 في العاصمة باماكو، وواحدة في سيغالا في منطقة كايز.

وذكرت الإذاعة أن رئيس الوزراء في مالي الدكتور بوبو سيسي قرر - في ختام اجتماع ترأسه - اتخاذ إجراءات للحد من انتشار الفيروس، منها الحد من عدد الركاب في شركات النقل العام والحافلات إلى النصف، وتقليص عدد ركاب سيارات "الأجرة" إلى شخصين مع السائق، إلى جانب شخص واحد لكل دراجة نارية.

يأتي ذلك فيما أكدت الإذاعة المالية أن البلاد ستجري غدا الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية


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