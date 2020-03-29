اليوم السابع
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453 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا فى أمريكا

الأحد، 29 مارس 2020 12:55 ص
453 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا فى أمريكا نقل احد المصابين بكورونا فى أمريكا
وكالات

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 سجلت الولايات المتحدة 453 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، وهو رقم قياسي جديد، وفق ما أعلنت جامعة جون هوبكنز.

ووفقا لما نشره موقع "سكاى نيوز"، بهذه الإصابات، ترتفع الحصيلة الاجمالية في الولايات المتحدة إلى 1891 وفاة منذ ظهور الفيروس، وهو عدد يقل عن إيطاليا (10023 وفاة) وإسبانيا 5812 والصين 3299 وحتى فرنسا 2317، وفق نفس المصدر.

وسجلت جامعة جونز هوبكنز 115547 إصابة إجمالية في أميركا حتى الساعة "18:55 توقيت غرينيتش"، السبت، أي 21309 إصابة جديدة خلال يوم واحد (بزيادة قدرها 23 بالمئة عن اليوم السابق)، وهو ما يمثل أيضا رقما قياسيا.

وقال الرئيس، دونالد ترامب، السبت، إنه يدرس إمكانية فرض إغلاق على ولاية نيويورك التي صارت بؤرة الوباء في البلاد بعد تسجيلها 50 ألف إصابة بكوفيد-19.  


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فيروس كورونا

وفيات كورونا

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