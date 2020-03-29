وفيات كورونا فى إسبانيا 838 فى يوم واحد كأعلى معدل يومى والإجمالى 6528 حالة

رويترز

قالت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم، الأحد، إن الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في إسبانيا زادت 838 حالة أثناء الليل، وهو أعلى معدل وفيات يومي، لتصل إلى 6528 حالة وفاة، وأضافت الوزراة أن "إجمالي عدد الإصابات قد ارتفع إلى 78797 من 72248 أمس السبت، ليبلغ عدد الإصابات الجديدة خلال 24 ساعة 6549 حالة"، بحسب "رويترز".

وكان البرلمان الإسباني، قد وافق الخميس الماضي، على تمديد العمل بحالة الطوارئ لمدة أسبوعين آخرين، من أجل السماح للحكومة بمواصلة إجراءات الإغلاق الصارمة أملًا في احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه، أعلن رئيس الوزراء الإسبانى، تعليق كل الأنشطة غير الضرورية لمدة أسبوعين للحد من انتشار فيروس كورونا. ذكرت ذلك النبأ قناة "سكاى نيوز" الإخبارية مساء السبت، دون الإفادة بتفاصيل أخرى.

وكانت الحكومة الإسبانية أعلنت - في وقت سابق- عن إصابة نائبة رئيس الوزراء كارمين كالفو، بفيروس كورونا .

وأشارت الحكومة الإسبانية -في بيان- إلى أن تأكيد الإصابة جاء بنتيجة الفحوصات التي جرت، فيما كان الفحص الأول سلبيا، مضيفة "أنه تم إجراء الفحص الثاني لأن الأول أثبت أنه غير كاف"، مؤكدة أن كالفو بحالة جيدة وتتلقى العلاج الطبي حاليا.