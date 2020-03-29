اليوم السابع
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وفاة سائق تاكسى بريطانى بسبب كورونا.. وابنته: نقلت له العدوى من نقود الزبائن

الأحد، 29 مارس 2020 04:48 م
وفاة سائق تاكسى بريطانى بسبب كورونا.. وابنته: نقلت له العدوى من نقود الزبائن السائق البريطاني الذى يعتقد أنه توفى بسب تداول النقود وكورونا
كتبت إيناس البنا

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توفي سائق بريطانى 56 سنة ، نتيجة إصابته بفيروس كورونا،  في منزله في تشيجويل بعد نقل الركاب في أنحاء لندن .
 
سائق التاكسى
سائق التاكسى
 
تعتقد ابنته ناتاشا ، 18 سنة ،وفقا لتقرير جريدة " ميرور"،  أنه من المحتمل أن يكون والدها قد التقط عدوى فيروس كوفيد 19 من راكب سلمه المال، موضحة أنه يمكن أن يكون هناك رجل مصاب قام بتسليم أبى الأموال".
 
السائق
السائق
 
لاحظ السائق لأول مرة الأعراض في 18 مارس وذهب على الفور إلى العزلة الذاتية، ولكن بعدها بأيام قليلة تدهورت أعراضه بسرعة وحاولت زوجته إنعاشه.
مع فشل حالة سبنسر في التحسن ، اتصلت عائلته بالطوارئ وعمل المسعفون عليه في منزله في شمال شرق لندن لمدة ساعة، ولكنهم لم يتمكنوا من إنقاذه، بينما تجرى الاختبارات الآن للتأكد من وفاة سائق التاكسي بسبب الفيروس.
 
السائق البريطانى
السائق البريطانى
يأتي هذا في الوقت الذي ارتفع فيه عدد القتلى في بريطانيا من جراء الإصابة بالفيروس التاجي بنحو 260 إلى 1019 اليوم حيث عانت المملكة المتحدة أسوأ 24 ساعة حتى الآن.
 

أعلنت وزارة الصحةالبريطانية،  ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لـ 1228 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

 


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كورنا ينتقل بالفلوس

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