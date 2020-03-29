اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مارس 2020 08:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير الصحة الكويتى: تعافى 3 حالات مصابة بفيروس كورونا

الأحد، 29 مارس 2020 07:54 ص
وزير الصحة الكويتى: تعافى 3 حالات مصابة بفيروس كورونا وزير الصحة الكويتى باسل الصباح
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن وزير الصحة الكويتى باسل الصباح تعافى 3 حالات مصابة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد المتعافين فى الكويت إلى 67 حالة.

وكان وزير الصحة الكويتى قد أعلن فى وقت سابق أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين. 

 


الكويت

وزير الصحة الكويتى

باسل الصباح

كورونا

كورونا فى الكويت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الكويت تدين بشدة إطلاق صواريخ على مدينتى الرياض وجازان

الأحد، 29 مارس 2020 01:42 ص

العرب يكافحون كورونا بكل الطرق الممكنة.. 8 حالات وفاة فى لبنان و4 بالسعودية.. 5 إصابات بموريتانيا.. ارتفاع عدد الحالات بالكويت لـ235 و358 فى المغرب.. والإمارات تمدد "برنامج التعقيم" وتعلن حصيلة جديدة

السبت، 28 مارس 2020 07:44 م

القوى العاملة: الكويت أمهلت غير الحاصلين على إقامة أو انتهت شهرا للمغادرة

السبت، 28 مارس 2020 06:55 م

الكويت تقرر إغلاق جميع المقاهى واقتصار خدماتها على توصيل الطلبات

السبت، 28 مارس 2020 02:52 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

احترس.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات فى القانون

احترس.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات فى القانون

التعليم: تحديد المواصفات الجديدة لامتحانات الثانوية أخر الأسبوع الجارى

التعليم: تحديد المواصفات الجديدة لامتحانات الثانوية أخر الأسبوع الجارى

إجراءات البرلمان لمواجهة فيروس كورونا × 19 معلومة

إجراءات البرلمان لمواجهة فيروس كورونا × 19 معلومة

غدًا.. بدء صرف 500 جنيه لـ27 ألفا و177 من العمالة غير المنتظمة بالمنوفية

غدًا.. بدء صرف 500 جنيه لـ27 ألفا و177 من العمالة غير المنتظمة بالمنوفية

انتهاء رابع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

انتهاء رابع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

13 معلومة عن "خلية داعش الجيزة" بعد أحكام المؤبد والمشدد.. تعرف عليها

13 معلومة عن "خلية داعش الجيزة" بعد أحكام المؤبد والمشدد.. تعرف عليها

التموين: لدينا مخزون استراتيجى من الأقماح لإنتاج الخبز المدعم

التموين: لدينا مخزون استراتيجى من الأقماح لإنتاج الخبز المدعم

عايز تعرف إزاى هتصرف العلاوات الـ5 لأصحاب المعاشات.. "التضامن" تجيب

عايز تعرف إزاى هتصرف العلاوات الـ5 لأصحاب المعاشات.. "التضامن" تجيب

مصطفى الفقى: إتاحة 13 ألف كتاب للتصفح أون لاين على موقع مكتبة الإسكندرية

مصطفى الفقى: إتاحة 13 ألف كتاب للتصفح أون لاين على موقع مكتبة الإسكندرية

الحبس والغرامة عقوبة الغش فى المعاملات التجارية وفقًا لقانون العقوبات

الحبس والغرامة عقوبة الغش فى المعاملات التجارية وفقًا لقانون العقوبات

مترو الأنفاق: تعقيم أيدى العاملين بالشركة كل ساعتين بحد أقصى

مترو الأنفاق: تعقيم أيدى العاملين بالشركة كل ساعتين بحد أقصى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة