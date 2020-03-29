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وزير الصحة السودانى يعلن اكتشاف حالة سادسة لمصاب بفيروس كورونا

الأحد، 29 مارس 2020 05:54 م
وزير الصحة السودانى يعلن اكتشاف حالة سادسة لمصاب بفيروس كورونا فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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أعلن وزير الصحة السودانى عن اكتشاف حالة سادسة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "سكاى نيوز". 
 
وذكرت وزارة الصحة السودانية أن التقارير الوبائية أشارت إلى أن حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا فى مراكز العزل بالسودان اليوم الأحد، بلغت 86 حالة اشتباه، وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم - أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس حتى أمس السبت بلغت خمس حالات، بينها حالة وفاة واحدة.
 
وأشارت الوزارة إلى عدم وصول قادمين عبر مطار الخرطوم من جراء إغلاق الأجواء السودانية أمام حركة الطيران ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة للسيطرة على الوباء، موضحة أن عدد القادمين من الدول التي شهدت انتشارًا للفيروس عبر مطار الخرطوم منذ يوم 25 يناير الماضي بلغ 2115 شخصًا، وتمت متابعة 1420 شخصًا منهم، بنسبة 67%.
 
وكانت السلطات السودانية أعلنت أمس السبت، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا لسودانيين قدما من الخارج، ووضعا تحت الحجر الصحى، ليرتفع إجمالى عدد الإصابات فى البلاد إلى 5 حالات، حسبما ذكرت سكاى نيوز فى خبر عاجل لها.
 
وكانت وزارة الصحة السودانية قد أكدت عدم تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، عدا الإصابات الثلاثة التى أعلن عنها فى الأيام الماضية، وتوفيت أحدها.

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فيروس كورونا

السودان

اخبار السودان

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