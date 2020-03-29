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وزير الزراعة: مبادرة التعاونيات تبرعت بـ10 مليون جنيه لمكافحة كورونا

الأحد، 29 مارس 2020 03:36 م
وزير الزراعة: مبادرة التعاونيات تبرعت بـ10 مليون جنيه لمكافحة كورونا السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
كتب عز النوبى

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اعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، عن تبرع التعاونيات الزراعية بمبلغ عشرة ملايين جنيه لصندوق تحيا مصر 037037 حساب مواجهة الكوارث والأزمات وذلك للمساهمة فى دعم جهود الدولة فى مكافحة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال استقبال القصير لممثلى التعاونيات الزراعية والذين أكدوا خلال اللقاء على دعمهم للقيادة السياسية والحكومة المصرية فى الإجراءات التى تتخذ لمنع تفشى المرض، كما أشادوا بالجهود المتميزة للفريق الطبى المصرى خط الدفاع الأول عن صحة المصريين ضد فيروس كورونا.

كان ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى ، وجة التحية والتقدير لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة التداعيات السلبية والوقاية من فيروس كورونا .

وأشاد ممدوح حمادة بقرار مجلس الوزراء بتحديد أسعار القمح للعام 2020 بحيث يكون بسعر 700 جنيه للأردب لدرجة نقاوة 23.5 قيراط، وذلك بزيادة تقدر بقيمة 15 جنيهًا عن أسعار العام الماضى، على أن يقوم وزراء التموين والمالية والزراعة بتحديد باقى الأسعار لدرجة النقاوة مثمنا القرارات التى اتخذتها الدولة والمتعلقة بالفلاح المصرى لتخفيف الأعباء المادية عليه وفى مقدمتها قرار الرئيس السيسى بمد وقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين وقرار محافظ البنك المركزى مؤخرا بتأجيل سداد الأقساط المستحقة على والمربين لمدة 6 أشهر.

وقال ممدوح حمادة ، أن كل هذه القرارات والاجراءات لقيت ارتياحا كبيرا وواسع النطاق من جموع المزارعين على مستوى الجمهوريك لانها تساعد فى دعم المزارعين فى مواجهة آثار الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا مؤكدا ان الجمعيات تقوم بتوفير الأسمدة ومستلزمات الانتاج لجميع المزارعين على مستوى الجمهورية.


التعاونيات الزراعية

صندوق تحيا مصر

فيروس كورونا

اخبار اليوم

اخبار مصرية

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