اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مارس 2020 11:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير التنمية المحلية يبحث مع البنك الدولى التعاون فى مشروعات تحسين جودة الهواء

الأحد، 29 مارس 2020 10:29 ص
وزير التنمية المحلية يبحث مع البنك الدولى التعاون فى مشروعات تحسين جودة الهواء جانب من اللقاء
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، مع الدكتورة داليا لطيف كبير أخصائيين بالبنك الدولى بحضور عدد من قيادات الوزارة، حيث تم خلال الاجتماع بحث مجالات التعاون المشترك بين الوزارة والبنك فى إطار مشروعات تحسين جودة الهواء بمحافظات القاهرة الكبرى "القاهرة – الجيزة – القليوبية" ومواجهة مشكلة التلوث وتنفيذ الخطط الرئيسية لمنظومة المخلفات الصلبة بالقاهرة الكبرى.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن اللقاء شهد استعراض ما تم التوصل إليه خلال جلسات العمل التى عقدت بين الفنيين بالبنك الدولى وممثلو وزارات التنمية المحلية والصحة والتعاون الدولى والبيئة والتخطيط وهيئة النقل العام ومحافظات القاهرة الكبرى لتحسين نوعية الهواء .

وقال شعراوى، إن مشروع تحسين الهواء بالقاهرة الكبرى يتضمن ملفين أولهما ، خفض انبعاثات المركبات وأتوبيسات هيئة النقل العام وتحويلها إلى وحدات صديقة للبيئة ، بما يواكب توجه الدولة المصرية نحو استخدام الطاقات الجديدة و التوسع في الأتوبيسات الكهربائية والتي تعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من استخدام السولار ، مشددًا على أهمية توفير الدورات التدريبية للكوادر البشرية على استخدام الأتوبيسات الكهربائية أو الغاز الجديدة التى ستدخل الخدمة فى إطار المشروع الحالى ، وصيانتها .

وأشار وزير التنمية المحلية ، إلى أن الملف الثانى للتعاون فى مشروع تحسين الهواء خاص بإدارة المخلفات الصلبة بالقاهرة الكبرى وإنشاء مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة وتدريب الكوادر البشرية وخلق توعية مجتمعية لدى المواطنين و دمج العاملين بالقطاع غير الرسمي  فى المحافظات الثلاثة وإمكانية دمجها فى تكتلات صغيرة للعمل فى المنظومة وفقاً للمخطط الذى يتم تنفيذه حالياً .

وقال شعراوى، إنه يجري دراسة إنشاء مدينة متكاملة لتدوير المخلفات بمختلف أنواعها ومعالجتها خاصة المخلفات البلدية الصلبة والطبية والهدم والبناء والخطرة (الصناعية ) لافتاً الي ان تلك المدينة ستكون فى صحراء مدينة العاشر من رمضان على مساحة 1200 فدان وسيتم تقسيم  تلك المساحة إلى مساحات خاصة لكل محافظة طبقاً للمخطط الاستراتيجى الذى تم وضعه وسيتم إعداد الدراسات الفنية وكيفية تمويل مشروعات البنية التحتية فى هذا المشروع وستقوم كل محافظة بتولى عملية انشاء المصانع وطرحها للاستثمار وخلايا الدفن وسيتم إنشاء خلية دفن صحى آمن لمحافظة القليوبية ، كما سيتم إنشاء مصانع ووحدات للمعالجة والتخلص النهائى للمخلفات الطبية .

وأكد شعراوى على أهمية دور البنك الدولى فى توفير التدريب للكوادر البشرية العاملة فى هذا المشروع وتحقيق التوعية المجتمعية بما خدم المحافظات الثلاث وهيئة المجتمعات العمرانية الموجودة فى المنطقة والمحافظات المجاورة لمدينة العاشر من رمضان .

وقال وزير التنمية المحلية إنه جارى أيضاً مراجعة الدراسات الخاصة لأحد المواقع بمنطقة الكريمات بمحافظة الجيزة لتكون بديل للمعالجة والتخلص النهائى للمخلفات الخطرة ، مشيدًا بمستوى التعاون القائم بين الوزارة والبنك الدولى في عدد من البرامج والمشروعات التى يتم تنفيذها بالمحافظات لتحسين جودة المعيشة للمواطنين .

ومن جانبها أكدت الدكتورة داليا لطيف حرص البنك على تقديم الدعم الفنى فى كافة المشروعات التى تساهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين وخاصة فى إطار برنامج المخلفات الصلبة .


تحسين جوده الهواء

تلوث الهواء

التنمية المحلية

البنك الدولى

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير التنمية المحلية يوجه بغلق حدائق قصر المنتزة بالإسكندرية لأجل غير مسمى

السبت، 28 مارس 2020 10:22 م

المحافظون ينفذون قرارات التنمية المحلية.. غلق الشواطئ بالمحافظات الساحلية بعد تجمعات مواطنين بها.. محافظ البحر الأحمر يطالب مجالس المدن بتطبيق القرار فورا .. والإسماعيلية أغلقتها منذ أسبوع..ومناشدات بعدم الخروج

السبت، 28 مارس 2020 04:02 م

التنمية المحلية: 1111 شكوى حول مخالفات المحال والمقاهى للوقاية من كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 11:03 ص

التنمية المحلية: تحرير 300 مخالفة للمحال والمقاهى المخالفة لقرار الغلق

السبت، 21 مارس 2020 02:25 م

صور.. التنمية المحلية تستعين بفريق متخصص لتطهير وتعقيم مبانى الوزارة

السبت، 21 مارس 2020 10:36 ص

وزير التنمية المحلية: نسعى لأن يشعر المواطن بنقلة نوعية فى مستوى النظافة

الجمعة، 20 مارس 2020 10:42 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

احترس.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات فى القانون

احترس.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات فى القانون

التعليم: تحديد المواصفات الجديدة لامتحانات الثانوية أخر الأسبوع الجارى

التعليم: تحديد المواصفات الجديدة لامتحانات الثانوية أخر الأسبوع الجارى

إجراءات البرلمان لمواجهة فيروس كورونا × 19 معلومة

إجراءات البرلمان لمواجهة فيروس كورونا × 19 معلومة

غدًا.. بدء صرف 500 جنيه لـ27 ألفا و177 من العمالة غير المنتظمة بالمنوفية

غدًا.. بدء صرف 500 جنيه لـ27 ألفا و177 من العمالة غير المنتظمة بالمنوفية

انتهاء رابع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

انتهاء رابع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

13 معلومة عن "خلية داعش الجيزة" بعد أحكام المؤبد والمشدد.. تعرف عليها

13 معلومة عن "خلية داعش الجيزة" بعد أحكام المؤبد والمشدد.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة