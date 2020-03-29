وزيرة الصناعة تكشف إجراءات وآليات دعم أصحاب المشروعات الصغيرة

كتب أحمد عبد الرحمن

قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن أصحاب المشروعات الصغيرة لهم اهتمام كبير باعتبارهم نواة للنمو الاقتصادى، مشددا على حرص الوزارة على نمو استثماراتهم، وخاصة أن إنتاج المستلزمات الطبية والأغذية عليها طلب ورواج حالياً، متابعة: "أتحذنا قروضا تمويلية للتوسع فى هذه المشروعات".

وأوضحت الوزيرة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أنه تم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمجلس الوزراء فيما يخص تقليل العمالة، وخاصة لدينا 33 فرعا فى المحافظات مع تقليل العمل الميدانى، مشيرة إلى أن بعض القطاعات قد تكون تأثرت من الوضع الحالى، وحفاظا على استقرارهم ووجهنا بتأجيل أقساط القروض، لمدة ثلاثة أشهر، من حيث المبدأ، ولو استدعت الحاجة لأكثر من ذلك سيتم التأجيل لرفع أى أعباء عن كاهلهم.

وذكرت وزيرة التجارة والصناعة، أنه إذا كان هناك مصنع له طاقة إنتاجية ويحتاج زيادتها يحتاج رأس مال يتم منحه ذلك في صورة قرض، ويتم إنزال مجموعة عمل متخصصة لمعاينة العمل للتأكد أن قيمة القرض في محله، حيث إنه دعم فى صورة قرض، وتم مراعاة المشروعات التى تأثرت.

وتابعت: "أنا عندى إحساس داخلى أن هذه المحنة والأزمة هتعدى، ونحن أكثر تميزا فى معالجة الأزمة، وأن هذه الأزمة ستمر على خير ويتعافى اقتصادنا".

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أنه في اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء، كان توجيهه بقلب التحدى لمشروعات وتوفير احتياجات والبعد بقدر الإمكان عن استيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج، ومدى إمكانية تصنيعها محليا وخاصة أن لدينا توفر للمادة الخام وكذلك لدينا البيئة الصالحة لهذا، من رجال الأعمال والشباب وكذلك توفر السوق، حيث لو تم إتاحة المنتجات سيتم الاستغناء عن هذه المستلزمات.