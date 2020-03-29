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وزيرة الصحة للرئيس: 576 حالة مصابة بكورونا فى مصر منها 121 تماثلت للشفاء

الأحد، 29 مارس 2020 07:15 م
وزيرة الصحة للرئيس: 576 حالة مصابة بكورونا فى مصر منها 121 تماثلت للشفاء الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
كتب محمد الجالى

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عرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، الموقف الحالي لفيروس كورونا المستجد في مصر حتى يوم أمس، والذي اشتمل على 576 حالة مصابة منها 121 حالة تماثلت للشفاء بشكل كلي، مشيرةً إلى أن معدلات انتقال المرض في مصر تعد منخفضة مقارنةً بالمعدلات العالمية المماثلة.

 

 كما استعرضت  الوزيرة السيناريوهات المختلفة للتعامل مع مراحل انتشار المرض، بالإضافة إلى منظومة العمل في هذا الخصوص داخل وزارة الصحة، بما فيها الغرفة المركزية، ومستشفيات الفرز والعزل على مستوى الجمهورية، والتجهيزات المتوفرة من أطقم طبية وغرف رعاية مركزة وغيرها، فضلاً عن عرض أعمال اللجنة القومية العلمية فيما يتعلق بوضع بروتوكولات العلاج المحدثة ومتابعة الحالات المرضية بفيروس كورونا المستجد.


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