هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

كتبت ـ فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة ستانفورد الأمريكية، أن فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من ماء التواليت الملوث بالبراز حول المرحاض، وهذا يعنى أنك إذا لمسته قد تصاب بالمرض، خاصة أن الفيروس يبقى على الأسطح لفترة تصل إلى 17 يوماً، وفقاً لما ذكرته جريدة "الدايلى ميرور" البريطانية، في هذا الفيديو نتعرف على كيفية انتقال فيروس كورونا من ماء المرحاض أو التواليت...

كورونا وماء التواليت

هل ينتقل الفيروس من خلالها؟

دراسة جديدة أجرتها جامعة ستانفورد الأمريكية

أجابت عن هذا السؤال:

فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من ماء المرحاض الملوث بالبراز

والبراز قد يحمل فيروس كورونا أو مادته الوراثية

ما قد يكون طريقة لانتقال الفيروس

لكن

من غير المحتمل انتقال الفيروس من مياه الشرب

لأنها معالجة من الفيروسات

الفيروس يعيش على الأسطح لمدة تصل إلى 17 يومًا

ما يعنى إمكانية بقائه على سطح التواليت نفس المدة

إذا لم يتم تنظيفه وتعقيمه