اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مارس 2020 11:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

الأحد، 29 مارس 2020 11:00 ص
هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو
كتبت ـ فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة ستانفورد الأمريكية، أن فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من ماء التواليت الملوث بالبراز حول المرحاض، وهذا يعنى أنك إذا لمسته قد تصاب بالمرض، خاصة أن الفيروس يبقى على الأسطح لفترة تصل إلى 17  يوماً، وفقاً لما ذكرته جريدة "الدايلى ميرور" البريطانية، في هذا الفيديو نتعرف على كيفية انتقال فيروس كورونا من ماء المرحاض أو التواليت...

كورونا وماء التواليت

هل ينتقل الفيروس من خلالها؟

 

دراسة جديدة أجرتها جامعة ستانفورد الأمريكية

أجابت عن هذا السؤال:

 

فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من ماء المرحاض الملوث بالبراز

والبراز قد يحمل فيروس كورونا أو مادته الوراثية

 

 ما قد يكون طريقة لانتقال الفيروس

 

لكن 

من غير المحتمل انتقال الفيروس من مياه الشرب

لأنها معالجة من الفيروسات

 

 الفيروس يعيش على الأسطح لمدة تصل إلى 17 يومًا

 

ما يعنى إمكانية بقائه على سطح التواليت نفس المدة

إذا لم يتم تنظيفه وتعقيمه


كورونا

فيروس كورونا

كورونا نيوز

طرق انتقال فيروس كورونا

عدوى كورونا

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

احترس.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات فى القانون

احترس.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات فى القانون

التعليم: تحديد المواصفات الجديدة لامتحانات الثانوية أخر الأسبوع الجارى

التعليم: تحديد المواصفات الجديدة لامتحانات الثانوية أخر الأسبوع الجارى

إجراءات البرلمان لمواجهة فيروس كورونا × 19 معلومة

إجراءات البرلمان لمواجهة فيروس كورونا × 19 معلومة

غدًا.. بدء صرف 500 جنيه لـ27 ألفا و177 من العمالة غير المنتظمة بالمنوفية

غدًا.. بدء صرف 500 جنيه لـ27 ألفا و177 من العمالة غير المنتظمة بالمنوفية

انتهاء رابع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

انتهاء رابع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

13 معلومة عن "خلية داعش الجيزة" بعد أحكام المؤبد والمشدد.. تعرف عليها

13 معلومة عن "خلية داعش الجيزة" بعد أحكام المؤبد والمشدد.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة